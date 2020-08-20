Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.
Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.
У вівторок 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті спостерігатиметься мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +31°.
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Погода у регіонах України на 1 вересня:
- Вінниця – сонячно, +30°;
- Дніпро – сонячно, +32°;
- Донецьк – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°;
- Житомир – мінлива хмарність, без опадів, +30°;
- Запоріжжя – сонячно, +32°;
- Івано-Франківськ – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;
- Кропивницький – мінлива хмарність, без опадів, +32°;
- Луганськ – сонячно, +31°;
- Луцьк – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;
- Львів – сонячно, +28°;
- Миколаїв – сонячно, +33°;
- Одеса – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;
- Полтава – сонячно, +32°;
- Рівне – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;
- Суми – сонячно, +31°;
- Тернопіль – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;
- Ужгород – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;
- Херсон – сонячно, +32°;
- Харків – сонячно, +32°;
- Хмельницький – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°;
- Черкаси – мінлива хмарність, можливі дощі, +32°;
- Чернігів – мінлива хмарність, можливі дощі, +31°;
- Чернівці – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°.
Погода у вересні 2020
За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.
Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.
Відносно теплою буде і зима.
Джерело: gismeteo.ua