Погода на 1 вересня в Україні потішить сонцем і теплом, проте будуть населені пункти, де у перший осінній день пройдуть дощі.

Факти ICTV підготували попередній прогноз погоди на День знань.

У вівторок 1 вересня, погода у Києві буде теплою і без опадів. У місті спостерігатиметься мінлива хмарність, температура вдень підніметься до +31°.

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Погода у регіонах України на 1 вересня:

Вінниця – сонячно, +30°;

Дніпро – сонячно, +32°;

Донецьк – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°;

Житомир – мінлива хмарність, без опадів, +30°;

Запоріжжя – сонячно, +32°;

Івано-Франківськ – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;

Кропивницький – мінлива хмарність, без опадів, +32°;

Луганськ – сонячно, +31°;

Луцьк – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;

Львів – сонячно, +28°;

Миколаїв – сонячно, +33°;

Одеса – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;

Полтава – сонячно, +32°;

Рівне – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;

Суми – сонячно, +31°;

Тернопіль – мінлива хмарність, можливі дощі, +28°;

Ужгород – мінлива хмарність, можливі дощі, +29°;

Херсон – сонячно, +32°;

Харків – сонячно, +32°;

Хмельницький – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°;

Черкаси – мінлива хмарність, можливі дощі, +32°;

Чернігів – мінлива хмарність, можливі дощі, +31°;

Чернівці – мінлива хмарність, можливі дощі, +30°.

Погода у вересні 2020

За прогнозами синоптиків, погода у вересні 2020 буде теплою і сонячною.

Літо затримається в Україні до кінця першого осіннього місяця.

Відносно теплою буде і зима.

Джерело: gismeteo.ua