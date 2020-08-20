Покарання за водіння у нетверезому стані можуть посилити вже цього року – МВС

Рішення про посилення відповідальності за водіння у нетверезому стані народні депутати можуть ухвалити вже восени.

Про це в ефірі одного з телеканалів повідомив радник міністра внутрішніх справ Володимир Мартиненко.

– Законопроект є, над ним працюють. Я сподіваюся, що під час найближчої сесії, восени, ми його отримаємо.

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Володимир Мартиненко пояснив, що МВС пропонує дати можливість суду обирати адміністративний арешт, щоб не обмежуватися штрафом.

Водночас, заступник міністра внутрішніх справ Антон Геращенко вже заявляв, що також пропонується запровадити кримінальну відповідальність для людей, які втретє за рік сідають за кермо у нетверезому стані.

А водіїв, які вдруге сідають у стані алкогольного сп’яніння за кермо, хочуть арештовувати на 15 діб.