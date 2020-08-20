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Факти / Україна / Суспільство

Понад 2 тис. хворих за добу та позитивна динаміка одужання в областях – карантин 20 серпня

Кількість хворих на Covid-19 зменшилася у трьох областях України, а в чотирьох і столиці зросла на понад 100. 20 серпня в Україні більше зафіксували понад 2 тис. хворих.

Станом на 20 серпня в Україні коронавірус зафіксували у 2 134 осіб. Всього за весь час пандемії захворіли 98 537 осіб.

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Коронавірус у Києві

У Києві підтвердили коронавірус у 11 172 мешканців міста. Добовий приріст – 227 нових випадків.

У столиці провели 325 закупівель на кошти з фонду по боротьбі коронавірусом, з них 82 – з порушеннями.

Карантин в Україні

Лікарні першої хвилі забезпечені засобами індивідуального захисту в середньому на три місяці, другої хвилі – на місяць. Такі дані у МОЗ.

Перевищення кількості нових хворих над кількістю тих, хто одужав, зафіксували за минулу добу у всіх областях України, крім Київської, Кіровоградської та Полтавської областей.

У Рівному лікарі швидкої допомоги залишили тіло пенсіонерки в під’їзді і поїхали. У неї була підозра на коронавірус.

Додаток Дія та карантин 

Сервіс Дія обмінюватиметься даними з Центром громадського здоров’я України. Це спростить визначення кола осіб, які контактували з хворими на коронавірус.

У додатку також з’явилася функція надсилання повідомлень на номери іноземних операторів мобільного зв’язку.

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