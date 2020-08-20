СБУ виявила привласнення держкоштів в Укрзалізниці

Служба безпеки України виявила корупційну схему під час закупівлі товарно-матеріальних цінностей для ремонту пасажирського рухомого складу Укрзалізниці на понад 60 млн грн.

За даними досудового слідства, схема була організована менеджментом філії Пасажирська компанія Укрзалізниці через комерційні структури, зокрема фіктивні.

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Співробітниками СБУ було встановлено, що впродовж 2019-2020 років філія виділила більше 60 млн грн для закупівлі матеріалів для ремонту пасажирських вагонів.

У тендерах перемагали підконтрольні структури, яким Укрзалізниця перерахувала усю вказану суму.

Експертиза Служби безпеки виявила, що було завищення вартості продукції та завдало збитки державі на суму 12 млн грн.

Наразі у Києві та Вінниці проводяться обшуки у службових приміщеннях Укрзалізниці та в офісах комерційних структур.

Розслідування проводиться за ст. 191(Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем) КК України.















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Розкрадання коштів Укрзалізниці

Наприкінці липня 2020 року СБУ викрила масштабне розкрадання коштів Укрзалізниці, що загрожувало стабільному функціонуванню залізничних перевезень.

Впродовж 2018-2019 років комерсанти були у змові з деякими керівниками одного з департаментів та структурних підрозділів Укрзалізниці. Зловмисникам забезпечували перемоги у тендерах, які не мали відповідних документів щодо здійснення ремонтних робіт поїздів.