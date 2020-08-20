Церемонія прощання з президентом Національної академії наук України Борисом Патоном запланована на 22 серпня у клубі Кабінету міністрів.

Поховання відбудеться на Байковому кладовищі у Києві, повідомили у НАНУ.

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Про час церемонії буде повідомлено додатково.

На Байковому кладовищі похоронений батько Патона та донька.

Смерть Бориса Патона

Академік Борис Патон помер 19 серпня на 102-му році життя.

Причиною смерті стала зупинка серця, за даними колег. Патон лікувався у кардіологічному інституті імені Амосова з 11 серпня.

Патон – відомий учений в галузі металургії та технології металів. 58 років очолював НАН України. Під його керівництвом вперше у світі було проведено зварювання металів під водою та у відкритому космосі.

Джерело: НАНУ