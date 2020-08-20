ТКГ визначила чотири нові ділянки розведення сил

Тристороння контактна група з врегулювання ситуації на Донбасі домовилась про 4 нові ділянки розведення сил та обмін полоненими.

У безпековій групі були досягнуті домовленості щодо 20 ділянок розмінування в межах оновленого плану, передбаченого комюніке Паризького саміту нормандської четвірки від 9 грудня 2019 року.

У межах гуманітарної робочої групи було досягнуто прогресу в питаннях взаємного звільнення утримуваних осіб.

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Українська сторона вкотре наголосила на виконанні всіх домовленостей щодо підтвердження списків для взаємного звільнення утримуваних осіб та підтвердила інформацію щодо осіб, яку запитували учасники консультацій.

Кравчук очолив ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук був призначений головою української делегації в ТКГ 30 липня. Він заявив, що Київ не поступиться суверенітетом України в обмін на мир на Донбасі.

2 серпня Кравчук запропонував розглянути особливу систему управління для окупованого Донбасу. Водночас голова української делегації виключає будь-які переговори щодо так званого особливого статусу Донбасу, на якому наполягає Росія.