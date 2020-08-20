Вибори на Донбасі: Кравчук розповів про ультиматум Росії на засіданні ТКГ

Перший президент України Леонід Кравчук, який 30 липня був призначений головою української делегації в ТКГ розповів про ультиматуми від Росії та можливість проведення виборів на окупованих територіях.

На останньому засіданні щодо врегулювання ситуації на Донбасі РФ поставила ультиматум про те, що Верховна Рада повинна змінити постанову про призначення місцевих виборів 2020 року, аби вона була у відповідності з Мінським угодами.

Однак Леонід Кравчук запевнив, що ніколи не підпише документів, що стосуються суверенітету, територіальної цілісності та незалежності України.

Він пояснив, в чому полягає вимога до України:

– Нібито в українському законі відступили від Мінських угод і формули Штайнмайера. Ця була головна причина. Будь-яке питання вони завершували так: ми можемо погодитися, але обов’язково, щоб було записано, що цей документ, який ми погоджуємо, вступить в силу тільки після того, коли Верховна Рада ухвалить рішення, і закон або зміст закону відповідатимуть Мінським угодами та чинним домовленостями, – зазначив він.

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Кравчук підкреслив, що зусиллями президента України таке питання, як режим тиші на Донбасі нарешті зрушилося з місця.

– 25 днів на Донбасі не стріляють з важкої зброї. 25 днів жоден солдат не загинув від зброї ворога. Були смерті, коли хтось на міну наступив, бо ж територія замінована, – сказав він.

За словами Кравчука, представники РФ незадоволені тим, що у постанові Верховної Ради йдеться, що вибори 25 жовтня не можуть проходити на території ОРДЛО, а тільки у всій Україні.

– Вони не заперечують, щоб у всій Україні, але щоб не писати, що не може відбуватися на цих територіях. Тобто зняти з Верховної Ради саме це положення. І тоді буде розблоковано нашу роботу, наш рух уперед, – підкреслив Кравчук.

19 серпня на засіданні Тристоронньої контактної групи учасники погодили 20 ділянок розмінування та чотири нові ділянки розведення на Донбасі.

Перемир’я на Донбасі

22 липня на засіданні ТКГ було ухвалене рішення про повне припинення вогню на Донбасі з півночі 27 липня.