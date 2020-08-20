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Факти / Україна

Як працюватиме Нова пошта на День незалежності – графік

З 22 по 24 серпня відділення та кур’єрська доставка компанії Нова пошта працюватимуть за таким графіком:

  • субота, 22 серпня, та неділя, 23 серпня, – відділення та адресна доставка працюють за своїм звичайним графіком;
  • понеділок, 24 серпня, (святковий день) – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення).

Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися за посиланням.

Читайте: День незалежності 2020: графік роботи банків

Святкування Дня Незалежності в Україні

23 і 24 серпня в Україні святкуватимуть День Прапора і День Незалежності.

Через державні свята українці відпочиватимуть три дні – з суботи, 23 серпня, до понеділка, 25 серпня.

У ці числа у всіх містах України відбудуться святкові заходи.

Програму святкування Дня Незалежності 2020 дивіться на Фактах ICTV.

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