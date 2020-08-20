З 22 по 24 серпня відділення та кур’єрська доставка компанії Нова пошта працюватимуть за таким графіком:
- субота, 22 серпня, та неділя, 23 серпня, – відділення та адресна доставка працюють за своїм звичайним графіком;
- понеділок, 24 серпня, (святковий день) – відділення та адресна доставка працюють за графіком суботи (індивідуальний для кожного відділення).
Детальний графік роботи кожного відділення можна подивитися за посиланням.
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Святкування Дня Незалежності в Україні
23 і 24 серпня в Україні святкуватимуть День Прапора і День Незалежності.
Через державні свята українці відпочиватимуть три дні – з суботи, 23 серпня, до понеділка, 25 серпня.
У ці числа у всіх містах України відбудуться святкові заходи.
Програму святкування Дня Незалежності 2020 дивіться на Фактах ICTV.