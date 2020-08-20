Зеленський, Пінчук і Аваков: топ-10 найвпливовіших людей України

Володимир Зеленський, Рінат Ахметов і Арсен Аваков увійшли до трійки найвпливовіших людей України.
Про це йдеться у рейтингу Топ-100 найвпливовіших людей України, який склав журнал НВ.
Отже, найвпливовіша людина в Україні, на думку експертів – це президент України Володимир Зеленський.
Далі у рейтингу йде власник групи компаній СКМ та найбагатша людина України Рінат Ахметов.
Замикає трійку найвпливовіших людей країни голова МВС Арсен Аваков.
У першу п’ятірку списку експерти також поставили голову Офісу президента Андрія Єрмака та бізнесмена і нардепа IX скликання Віктора Медведчука.
Топ-10 найвпливовіших людей
- Володимир Зеленський, президент України;
- Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України;
- Арсен Аваков, голова МВС;
- Андрій Єрмак, голова Офісу президента;
- Віктор Медведчук, бізнесмен, політик, депутат IX скликання ВР від Опозиційної платформи — За життя;
- Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи Приват;
- Петро Порошенко, екс-президент, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від партії Європейська солідарність;
- Сергій Шефір, перший помічник президента;
- Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group;
- Ірина Венедіктова, генеральний прокурор.
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Рейтинг найбагатших українців
Згідно з опублікованим у травні рейтингом українського Forbes, найбагатшим бізнесменом у нашій країні є Рінат Ахметов. Його статки оцінили в $2,8 млрд.
Другий рядок у рейтингу зі статками в $1,4 млрд посідає власник групи Інтерпайп Віктор Пінчук.
У трійці найбагатших українців перебуває також п’ятий президент України Петро Порошенко, статки якого оцінюються в $1,4 млрд.