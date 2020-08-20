Зеленський, Пінчук і Аваков: топ-10 найвпливовіших людей України

Володимир Зеленський, Рінат Ахметов і Арсен Аваков увійшли до трійки найвпливовіших людей України.

Про це йдеться у рейтингу Топ-100 найвпливовіших людей України, який склав журнал НВ.

Отже, найвпливовіша людина в Україні, на думку експертів – це президент України Володимир Зеленський.

Далі у рейтингу йде власник групи компаній СКМ та найбагатша людина України Рінат Ахметов.

Замикає трійку найвпливовіших людей країни голова МВС Арсен Аваков.

У першу п’ятірку списку експерти також поставили голову Офісу президента Андрія Єрмака та бізнесмена і нардепа IX скликання Віктора Медведчука.

Топ-10 найвпливовіших людей

Володимир Зеленський, президент України; Рінат Ахметов, власник групи компаній СКМ, найбагатша людина України; Арсен Аваков, голова МВС; Андрій Єрмак, голова Офісу президента; Віктор Медведчук, бізнесмен, політик, депутат IX скликання ВР від Опозиційної платформи — За життя; Ігор Коломойський, співвласник фінансово-промислової групи Приват; Петро Порошенко, екс-президент, бізнесмен, депутат IX скликання ВР від партії Європейська солідарність; Сергій Шефір, перший помічник президента; Віктор Пінчук, бізнесмен, засновник EastOne Group; Ірина Венедіктова, генеральний прокурор.

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Рейтинг найбагатших українців

Згідно з опублікованим у травні рейтингом українського Forbes, найбагатшим бізнесменом у нашій країні є Рінат Ахметов. Його статки оцінили в $2,8 млрд.

Другий рядок у рейтингу зі статками в $1,4 млрд посідає власник групи Інтерпайп Віктор Пінчук.

У трійці найбагатших українців перебуває також п’ятий президент України Петро Порошенко, статки якого оцінюються в $1,4 млрд.