20 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 11 172 мешканців міста.
Добовий приріст – 227 нових випадків. У столиці другий день поспіль фіксують антирекорд кількості нових хворих.
За час пандемії від вірусу померло 158 киян, троє – за добу. Загалом одужало 3 585 осіб, за добу – 101.
Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)
За останню добу захворіли:
- 114 жінок – від 20 до 83 років;
- 104 чоловіки – від 18 до 85 рокiв;
- п’ять дівчаток – від 5 до 16 років;
- чотири хлопчики – від 2 років до 10 років.
Серед нових хворих і троє медиків. До лікарень з коронавірусом госпіталізували 37 пацієнтів, решта – перебуває вдома.
Найбільше нових випадків виявили у таких районах міста:
- Дарницькому – 39 випадків;
- Святошинському – 37 випадків;
- Дніпровському – 31 випадок.
Коронавірус у Києві 19 серпня
Згідно зі статистикою коронавірусу у Києві 19 серпня, у столиці зафіксували антирекорд добового приросту – 215 нових хворих на Covid-19.
Загалом у місті підтвердили 10 945 випадків інфікування.
За час пандемії у столиці від вірусу померло 155 хворих, одужало 3 484 киянина.
Джерело: Віталій Кличко