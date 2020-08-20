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Факти / Україна

Знову антирекорд: у Києві 227 нових випадків коронавірусу

20 серпня коронавірус у Києві підтвердили у 11 172 мешканців міста.

Добовий приріст – 227 нових випадків. У столиці другий день поспіль фіксують антирекорд кількості нових хворих.

За час пандемії від вірусу померло 158 киян, троє – за добу. Загалом одужало 3 585 осіб, за добу – 101.

Читайте: Коронавірус у Києві: статистика поширення за районами (Оновлюється)

За останню добу захворіли:

  • 114 жінок – від 20 до 83 років;
  • 104 чоловіки – від 18 до 85 рокiв;
  • п’ять дівчаток – від 5 до 16 років;
  • чотири хлопчики – від 2 років до 10 років.

Серед нових хворих і троє медиків. До лікарень з коронавірусом госпіталізували 37 пацієнтів, решта – перебуває вдома.

Найбільше нових випадків виявили у таких районах міста:

  • Дарницькому – 39 випадків;
  • Святошинському – 37 випадків;
  • Дніпровському – 31 випадок.

Коронавірус у Києві 19 серпня

Згідно зі статистикою коронавірусу у Києві 19 серпня, у столиці зафіксували антирекорд добового приросту – 215 нових хворих на Covid-19.

Загалом у місті підтвердили 10 945 випадків інфікування.

За час пандемії у столиці від вірусу померло 155 хворих, одужало 3 484 киянина.

Джерело: Віталій Кличко

Фото: Dreamstime

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