Через спалах Covid-19 МОЗ відкриває лікарні другої хвилі – Степанов

Зростання кількості госпіталізованих пацієнтів із Covid-19 змусило Міністерство охорони здоров’я відкрити лікарні другої хвилі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і додав, що доручив об’єднати лікарні першої та другої хвилі.

Щодня підписуються нові розпорядження про введення нових лікарень в областях, щоб прийняти велику кількість хворих, додав Степанов.

– Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі, – сказав він.

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Зі свого боку провідний інфекціоніст України, д.м.н., професор Ольга Голубовська зазначила, що в разі збереження нинішнього зростання рівня захворюваності лікарі будуть змушені відмовити в госпіталізації пацієнтам із середнім перебігом хвороби.

– Але якщо у нас буде таке зростання захворюваності, ми будемо госпіталізовувати тільки важкі випадки. Це ускладнить надання медичної допомоги, – сказала вона.

Статистика коронавірусу в Україні

Станом на 21 серпня коронавірус в Україні виявили у 100 643 громадян. Серед цих випадків інфікування 2 207 – летальні. За час епідемії 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 106 нових випадків.