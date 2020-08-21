Національний банк України встановив офіційний курс долара на 21 серпня на рівні 27,48 грн за долар. Це на 17 копійок вище, ніж у попередній банківський день.

Курс євро становить 32,55 грн за євро, що на 5 копійок нижче, ніж попереднього дня.

Курс валют на 21 серпня:

$1 – 27,47 грн;

€1 – 32,55 грн;

1 польський злотий – 7,41 грн;

10 російських рублів – 3,72 грн.

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Курс рубля та злотого майже не змінився.

Прогноз курсу долара у 2021 році

У доопрацьованому прогнозі курсу валют Нацбанк прогнозує долар у коридорі 29,1 грн за $1 протягом року і 28,8 грн/$1 у кінці 2021 року.

Мінекономіки спрогнозувало за умови середньорічного курсу 27 грн/$, падіння реального ВВП у 2021 році скоротиться на 0,5%, а при курсі 28 грн/$1 – на 0,2%.