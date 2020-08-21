У понеділок, 24 серпня, на День Незалежності України міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас прилетить у Київ з робочим візитом. Він проведе переговори з міністром закордонних справ України Дмитром Кулебою.

Міністри обговорять питання взаємодії України та Німеччини з метою відновлення суверенітету і територіальної цілісності України внаслідок агресії Росії.

– Міністри позначать спільні кроки в нормандському форматі для досягнення прогресу у мирному врегулюванні ситуації на Донбасі, – йдеться в повідомленні МЗС.

Кулеба і Маас також обговорять практичні заходи щодо зміцнення українсько-німецької співпраці та взаємодії між зовнішньополітичними відомствами.

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Особливу увагу сфокусують на питаннях європейської та євроатлантичної інтеграції України, зокрема з урахуванням головування Німеччини в ЄС.

Розмова Кулеби та Мааса

13 серпня очільник МЗС України Дмитро Кулеба та Федеральний міністр закордонних справ Німеччини Гайко Маас обговорили перспективи зустрічі нормандської четвірки.