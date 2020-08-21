Укрпошта на День незалежності, 24 серпня, працюватиме скорочений день. Більшість відділень прийматимуть клієнтів до обіду, але без перерви.

Загалом у святковий день будуть відкритими 42 відділення Укрпошти на усій території України.

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У Києві, 24 серпня, відкритими будуть:

Київ 1 (вул. Хрещатик, 22);

Київ 2 (вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4);

ДКД Київ (просп. Повітрофлотський, 75).

Повний список графіку роботи відділень Укрпошти на День незалежності можна переглянути на сайті Національного оператора поштового зв’язку.

Святкування Дня незалежності 2020

У КМДА затвердили програму заходів до Дня незалежності та Дня прапора. Святкування розпочалося ще 20 серпня відкриттям фотовиставки, яку організували у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця. Вона буде працювати до 4 вересня.

Також вже старшував фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який продовжиться до 25 серпня.