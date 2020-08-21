PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

Графік роботи Укрпошти на День незалежності 2020

Укрпошта на День незалежності, 24 серпня, працюватиме скорочений день. Більшість відділень прийматимуть клієнтів до обіду, але без перерви.

Загалом у святковий день будуть відкритими 42 відділення Укрпошти на усій території України.

Читайте: Як працюватиме Нова пошта на День незалежності – графік

У Києві, 24 серпня, відкритими будуть:

  • Київ 1 (вул. Хрещатик, 22);
  • Київ 2 (вул. Митрополита Андрея Шептицького, 16/4);
  • ДКД Київ (просп. Повітрофлотський, 75).

Повний список графіку роботи відділень Укрпошти на День незалежності можна переглянути на сайті Національного оператора поштового зв’язку.

Святкування Дня незалежності 2020

У КМДА затвердили програму заходів до Дня незалежності та Дня прапора. Святкування розпочалося ще 20 серпня відкриттям фотовиставки, яку організували у Національному історико-архітектурному музеї Київська фортеця. Вона буде працювати до 4 вересня.

Також вже старшував фестиваль високого мистецтва Bouquet Kyiv Stage, який продовжиться до 25 серпня.

Джерело: Укрпошта

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка