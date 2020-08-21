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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 21 серпня в Україні зафіксували 100 643 випадки коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 106 людей.

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09:28 - 21 серпня

Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони України, де минулої доби зареєстровано найбільшу кількість випадків Covid-19.

Про це він повідомив на брифінгу.

– Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 208, Тернопільській області – 185, Харківській області – 184, Івано-Франківській області – 182, Одеській області – 170, Львівській області – 162 та Києві – 156 випадків, – сказав Степанов.

Міністр повідомив, що за останню добу було зроблено 39 699 тестів на коронавірус, з них 21 тис. 821 – методом ПЛР і 17 878 – методом ІФА.

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09:06 - 21 серпня

В Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.

21 серпня (станом на 9.00) в Україні

100 643 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 2 207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 106 нових випадків. Загалом проведено

1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів.

Нині коронавірусна хвороба виявлена:

  • Вінницька область — 3478 випадків;
  • Волинська область — 4989 випадків;
  • Дніпропетровська область — 1894 випадки;
  • Донецька область — 1183 випадки;
  • Житомирська область — 2695 випадків;
  • Закарпатська область — 6771 випадок;
  • Запорізька область — 1234 випадки;
  • Івано-Франківська область —  7462 випадки;
  • Кіровоградська область — 751 випадок;
  • м. Київ — 11 328 випадків;
  • Київська область — 4805 випадків;
  • Львівська область — 12 793 випадки;
  • Луганська область — 213 випадків;
  • Миколаївська область — 912 випадків;
  • Одеська область — 5578 випадків;
  • Полтавська область — 614 випадки;
  • Рівненська область — 8238 випадків;
  • Сумська область — 1124 випадки;
  • Тернопільська область — 4301 випадок;
  • Харківська область — 7033 випадки;
  • Херсонська область — 329 випадків;
  • Хмельницька область — 1828 випадків;
  • Чернівецька область — 8505 випадків;
  • Черкаська область — 1219 випадків;
  • Чернігівська область — 1366 випадків.

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23:46 - 20 серпня

У Чернівецькій області за добу виявили 208 випадків коронавірусу. Одужало – 56 осіб.

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22:04 - 20 серпня

У Рівненській області на коронавірус захворіли ще 94 людини, загальна кількість інфікованих становить 8 238.

Від початку епідемії померли 116 хворих, одужали 5 936 пацієнтів.

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20:39 - 20 серпня

У Харківській області через погіршення ситуації посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень.

– Ми посилили контроль за дотриманням вимог з обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування, – повідомили в поліції.

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19:25 - 20 серпня

У Львові на коронавірус захворіли посадовці та депутати міськради.

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18:56 - 20 серпня
МОЗ оновив зони карантину

20 червня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили нові зони карантину.

Зміни набудуть чинності у понеділок, 24 серпня, на День незалежності.

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18:01 - 20 серпня

Через включення Одеси до жовтої зони карантину і посилення протиепідеміологічних обмежень з 20 серпня трамваї і тролейбуси перевозять тільки сидячих пасажирів.

Такий же режим діє і в маршрутних автобусах. На маршрутах працюють посадочні команди, які також проводять профілактичну роботу з пасажирами, роз’яснюють важливість нових вимог.

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15:50 - 20 серпня

Кількість хворих на Covid-19 зменшилася у трьох областях України, а в чотирьох і столиці зросла на понад 100.

Перевищення кількості нових хворих над кількістю тих, хто одужав, зафіксували за минулу добу у всіх областях України, крім Київської, Кіровоградської та Полтавської.

Крім того, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській і Харківській областях, а також в Києві кількість активних випадків хвороби зросла на понад 100 випадків.

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14:25 - 20 серпня

У кримського татарина Мусліма Алієва, незаконно утримуваного в ФКУ СІЗО-1 УФСІН Росії по Республіці Башкортостан, підтверджений коронавірус.

Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.

За її словами, Алієву не надано невідкладну медичну допомогу, незважаючи на підтвердження захворювання.

– Його замотали в плівку і вивезли в невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеїн і Арсен Джеппаров – вони опинилися в зоні ризику зараження коронавірусом, – сказала вона.

Денісова підкреслює, що такими діями Росія продовжує цинічно порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує.

Крім того, керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви політв’язнів Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф’янова про надання їм належної медичної допомоги.

– Зокрема, у Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура і головні болі, а у Аліма Суфьянова більше шести днів поспіль тримається висока температура і болять нирки, – написала вона.

Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової реагування і негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв’язнями.

Також Денисова вимагає повідомити місцезнаходження Мусліма Алієва і забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українцям.

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