Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини
Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.
Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.
Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.
З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.
З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.
Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.
Станом на 21 серпня в Україні зафіксували 100 643 випадки коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 106 людей.
Міністр охорони здоров’я Максим Степанов назвав регіони України, де минулої доби зареєстровано найбільшу кількість випадків Covid-19.
Про це він повідомив на брифінгу.
– Якщо говорити в розрізі регіонів, то за останню добу найбільша кількість випадків зареєстрована у Чернівецькій області – 208, Тернопільській області – 185, Харківській області – 184, Івано-Франківській області – 182, Одеській області – 170, Львівській області – 162 та Києві – 156 випадків, – сказав Степанов.
Міністр повідомив, що за останню добу було зроблено 39 699 тестів на коронавірус, з них 21 тис. 821 – методом ПЛР і 17 878 – методом ІФА.
В Україні зафіксовано 2 106 нових випадків коронавірусної хвороби Covid-19.
21 серпня (станом на 9.00) в Україні
100 643 лабораторно підтверджені випадки Covid-19, з них 2 207 летальних, 51 078 пацієнтів одужало. За добу зафіксовано 2 106 нових випадків. Загалом проведено
1 378 519 тестувань методом ПЛР. Усього за добу одужало 637 пацієнтів.
Нині коронавірусна хвороба виявлена:
- Вінницька область — 3478 випадків;
- Волинська область — 4989 випадків;
- Дніпропетровська область — 1894 випадки;
- Донецька область — 1183 випадки;
- Житомирська область — 2695 випадків;
- Закарпатська область — 6771 випадок;
- Запорізька область — 1234 випадки;
- Івано-Франківська область — 7462 випадки;
- Кіровоградська область — 751 випадок;
- м. Київ — 11 328 випадків;
- Київська область — 4805 випадків;
- Львівська область — 12 793 випадки;
- Луганська область — 213 випадків;
- Миколаївська область — 912 випадків;
- Одеська область — 5578 випадків;
- Полтавська область — 614 випадки;
- Рівненська область — 8238 випадків;
- Сумська область — 1124 випадки;
- Тернопільська область — 4301 випадок;
- Харківська область — 7033 випадки;
- Херсонська область — 329 випадків;
- Хмельницька область — 1828 випадків;
- Чернівецька область — 8505 випадків;
- Черкаська область — 1219 випадків;
- Чернігівська область — 1366 випадків.
У Чернівецькій області за добу виявили 208 випадків коронавірусу. Одужало – 56 осіб.
У Рівненській області на коронавірус захворіли ще 94 людини, загальна кількість інфікованих становить 8 238.
Від початку епідемії померли 116 хворих, одужали 5 936 пацієнтів.
У Харківській області через погіршення ситуації посилюють контроль за дотриманням карантинних обмежень.
– Ми посилили контроль за дотриманням вимог з обмеження перевезень пасажирів у громадському транспорті, роботи підприємств торгівлі, розваг, побуту, громадського харчування, – повідомили в поліції.
У Львові на коронавірус захворіли посадовці та депутати міськради.
20 червня на позачерговому засіданні Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій встановили нові зони карантину.
Зміни набудуть чинності у понеділок, 24 серпня, на День незалежності.
Через включення Одеси до жовтої зони карантину і посилення протиепідеміологічних обмежень з 20 серпня трамваї і тролейбуси перевозять тільки сидячих пасажирів.
Такий же режим діє і в маршрутних автобусах. На маршрутах працюють посадочні команди, які також проводять профілактичну роботу з пасажирами, роз’яснюють важливість нових вимог.
Кількість хворих на Covid-19 зменшилася у трьох областях України, а в чотирьох і столиці зросла на понад 100.
Перевищення кількості нових хворих над кількістю тих, хто одужав, зафіксували за минулу добу у всіх областях України, крім Київської, Кіровоградської та Полтавської.
Крім того, у Чернівецькій, Івано-Франківській, Одеській і Харківській областях, а також в Києві кількість активних випадків хвороби зросла на понад 100 випадків.
У кримського татарина Мусліма Алієва, незаконно утримуваного в ФКУ СІЗО-1 УФСІН Росії по Республіці Башкортостан, підтверджений коронавірус.
Про це повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова.
За її словами, Алієву не надано невідкладну медичну допомогу, незважаючи на підтвердження захворювання.
– Його замотали в плівку і вивезли в невідомому напрямку, а співкамерника Рефата Алімова ізолювали, помістивши в окрему камеру. У цьому ж СІЗО знаходяться Вадим Сірук, Енвер Бекіров, Куку Емір-Усеїн і Арсен Джеппаров – вони опинилися в зоні ризику зараження коронавірусом, – сказала вона.
Денісова підкреслює, що такими діями Росія продовжує цинічно порушувати права і свободи українських громадян, яких незаконно утримує.
Крім того, керівництво слідчих ізоляторів продовжує ігнорувати заяви політв’язнів Енвера Омерова, Арсена Джеппарова, Аліма Суф’янова про надання їм належної медичної допомоги.
– Зокрема, у Арсена Джепарова почався сильний запальний процес після операції з видалення новоутворення, через що погіршився слух, постійно підвищена температура і головні болі, а у Аліма Суфьянова більше шести днів поспіль тримається висока температура і болять нирки, – написала вона.
Денісова вимагає від уповноваженої з прав людини в РФ Тетяни Москалькової реагування і негайного припинення нелюдського поводження з незаконно утримуваними українськими політв’язнями.
Також Денисова вимагає повідомити місцезнаходження Мусліма Алієва і забезпечити право на отримання належної медичної допомоги всім українцям.