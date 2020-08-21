Кількість хворих на коронавірус в Україні продовжує зростати і вже перевищила 100 тис. За минулу добу на Covid-19 захворіли 2 106 людей, загальна кількість інфікованих становить 100 643.

Від початку пандемії одужали 51 078 пацієнтів, померли від захворювання 2 207 людей.

Найбільшу кількість хворих за минулу добу зафіксували у Чернівецькій (208), Тернопільській (185), Харківській (184), Івано-Франківській (172), Одеській (170), Львівській (162) областях.

Коронавірус у Києві

У столиці 21 серпня захворіли 156 людей, тому загальна кількість хворих становить 11 328. Всього одужали 3 606 пацієнтів, померли 158 хворих.

Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків.

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Тим часом міністр охорони здоров’я Максим Степанов повідомив, що через спалах Covid-19 в Україні відкривають лікарні другої хвилі.

А провідний інфекціоніст України Ольга Голубовська зазначила, якщо зберігатиметься високий рівень захворюваності, то лікарі будуть змушені відмовити в госпіталізації пацієнтам із середнім перебігом хвороби.

Водночас вже незабаром в Україні почнеться новий навчальний рік. Однак МОЗ заборонив харчування у шкільних їдальнях за принципом шведського столу.

Шкільні заклади повинні створити графік харчування учнів. Також їдальням рекомендують розробити ланч-бокси, у яких можна видавати їжу.