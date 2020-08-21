Незаконно видані дипломи університету Шевченка можуть бути анульовані – розслідування

Стали відомі подробиці розслідування справи про отримання неправомірної вигоди посадовими особами КНУ імені Шевченка, у рамках якого в червні у ВНЗ пройшли обшуки.

Керівництво університету та Міністерство освіти поквапилися пояснити слідчі дії перевірки навчального процесу, під час якого проводилося вилучення документації. З рішення суду на проведення обшуків зрозуміло, що йдеться про підробку низки документів для незаконного видання дипломів іноземцям та громадянам України, які фактично не проходили навчання.

Правоохоронні органи повідомляють, що вже допитано кілька співробітників університету, проаналізовано вилучені документи. Основний фігурант розслідування – декан юридичного факультету КНУ ім. Т. Шевченка Іван Гриценко, який, за версією слідства, ще з низкою посадових осіб забезпечував протягом декількох років фальсифікацію документів для видання дипломів за винагороду.

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Водночас виданню дипломів не заважало ні перебування цих студентів за кордоном під час навчання і екзаменаційних сесій, ні отримання незадовільних оцінок під час сесії та складання державних випускних іспитів. Тих, хто забував вчасно розрахуватися з кураторами, стимулювали підготовкою або винесенням наказу про відрахування. Але навіть відраховані студенти в результаті отримували дипломи, причому деякі навіть з відзнакою.

Після отримання повної бази незаконно отриманих дипломів буде розпочато процедуру їх ануляції, документи про здобуття вищої освіти будуть недійсні. У рамках розслідування кримінального провадження у ч. 3 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди у великому розмірі) перевіряється і роль ректора ВНЗ – Героя України та академіка Леоніда Губерського.

Нагадаємо, раніше Комітет з питань етики Національного агентства із забезпечення якості вищої освіти встановив наявність плагіату в наукових роботах і науковій діяльності декана юридичного факультету університету Шевченка Івана Гриценка.

Джерело: Радіо Свобода