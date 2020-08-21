21 серпня коронавірус в Києві зафіксували у 156 осіб. За весь час пандемії на Covid-19 захворіли 11 328 осіб.

Станом на ранок 21 серпня одужала 21 особа, всього в Києві зафіксовано 3 606 пацієнтів, що одужали.

Зараз в Києві 340 підозр на коронавірус, за весь час пандемії було зафіксовано 22 137 підозр.

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Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Києві з початку пандемії померли 158 осіб.

Коронавірус в Україні

21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки в 100 тис. інфікованих. За добу захворіли 2 106 осіб.

Всього в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.