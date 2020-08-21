Адаптивний карантин в Україні продовжили до 31 серпня. Але вже з 1 числа всі області поділили на чотири карантинні зони – зелену, жовту, помаранчеву і червону.

Це зробили для того, щоб залежно від ситуації в регіоні, посилювати або послаблювати карантин.

Нові правила виписав Кабінет міністрів у постанові №641 від 22 липня 2020 року Про встановлення карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із значним поширенням Covid-19.

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Зелена карантинна зона передбачає:

перебування у громадських будівлях та транспорті у масках або респіраторах;

проведення масових заходів з розрахунком не більше однієї людини на п’ять кв. м;

роботу кінотеатрів із заповненістю 50% місць;

перевезення пасажирів тільки в межах сидячих місць.

Обмеження для жовтої карантинної зони залишаються такими ж, як і для зеленої. Однак в областях, які увійдуть до її складу, заборонять відвідувати установи соціального захисту, в яких перебувають люди похилого віку, крім тих, що надають послуги кризово.

У помаренчевій карантинній зоні заборонять:

діяльність закладів розміщення (хостелів, туристичних баз), крім готелів;

діяльність розважальних закладів, ресторанів у нічний час;

планові госпіталізації в лікарнях;

роботу спортзалів, фітнес-центрів, закладів культури;

приймати нові зміни в дитячі табори;

встановлять обмеження для масових заходів (одна людина на 20 кв.м і не більше 100 людей);

+ обмеження жовтої зони.

На території червоної карантинної зони заборонять:

роботу громадського транспорту;

відвідувати заклади освіти;

роботу ТРЦ, кафе і ресторанів;

+ обмеження помаранчевої зони.

Перетин кордону здійснюватиметься так:

з країн зеленої зони – потрібен тільки страховий поліс;

для країн із червоної зони – потрібен поліс + самоізоляція на 14 днів або ПЛР-тест.

Як відноситимуть регіон до конкретної зони

Посилення протиепідемічних заходів застосовується та припиняється на території регіону на підставі рішення регіональної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, яке приймається за поданням головного державного санітарного лікаря регіону. Комісія збирається раз на сім днів, а карантинні обмеження чинні 14 днів.

Перехід регіону з однієї в іншу зону можливий за умови, коли п’ять днів поспіль там спостерігаються зміни одного із визначених показників.

Рівень небезпеки в кожній області встановлюватимуть відповідно до таких показників:

завантаженість ліжок в закладах охорони здоров’я становить понад 50%; середня кількість ПЛР-досліджень та ІФА-тестів менше, ніж 24 на 100 тис. населення протягом тижня; рівень нових захворювань на 100 тисяч населення за 14 днів.

Показник динаміки зростання випадків інфікування Covid-19 застосовується у разі реєстрації більше восьми випадків на 100 тис. населення сумарно за останні сім днів.

Якщо рівень завантаженості ліжок у медичних закладах по всьому регіону 5 днів поспіль становить 50% і більше заповненості, то на території всього регіону встановлюється помаранчевий рівень епідемічної небезпеки. Якщо вище 70% – червоний рівень на території всієї області.

Рівень нових захворювань на 100 тис. населення за 14 днів не повинен перевищувати базовий рівень захворюваності – 40 випадків на 100 тис. населення за 14 днів.

Коли почнеться навчальний рік

З 1 вересня 2020 року в Україні відкриються всі школи. Однак, якщо епідеміологічна ситуація у регіоні не буде задовольняти вимогам МОЗ, освітні заклади будуть змушені закрити на адаптивний карантин.

Закривати навчальні заклади будуть тільки в районах червоної зони – де високий показник захворюваності.

Повернення глядачів на стадіони

В Україні розпочнеться поступове залучення глядачів на футбольні матчі за умов дотримання низки карантинних вимог. Основними вимогами є: