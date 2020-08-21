Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст на сьогодні склав 2 106 осіб.

Загалом в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Наразі 47 358 інфікованих продовжують лікування.

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За добу до лікарень медики госпіталізували рекордну кількість пацієнтів – 487.

Добовий приріст у регіонах:

Вінницька обл — 3 478 (+73)

Волинська обл — 4 989 (+60)

Дніпропетровська обл — 1 894 (+21)

Донецька обл — 1 183 (+27)

Житомирська обл — 2 695 (+98)

Закарпатська обл — 6 771 (+109)

Запорізька обл — 1 234 (+21)

Івано-Франківська обл — 7 462 (+172)

Кіровоградська обл — 751 (+2)

м. Київ — 11 328 (+156)

Київська обл — 4 805 (+78)

Львівська обл — 12 793 (+162)

Луганська обл — 213 (+9)

Миколаївська обл — 912 (+19)

Одеська обл — 5 578 (+170)

Полтавська обл — 614 (+20)

Рівненська обл — 8 238 (+147)

Сумська обл — 1 124 (+46)

Тернопільська обл — 4 301 (+185)

Харківська обл — 7 033 (+184)

Херсонська обл — 329 (+8)

Хмельницька обл — 1 828 (+60)

Чернівецька обл — 8 505 (+208)

Черкаська обл — 1 219 (+19)

Чернігівська обл — 1 366 (+52)

Три антирекорди

20 серпня медики виявили три антирекордні показники коронавірусу в Україні.

За добу Covid-19 підтвердили у понад 2 тис. осіб, більше 400 пацієнтів потребували госпіталізації та аж 40 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Уряд змінив розподіл карантинних зон – до червоної зони потрапляє все більше міст – в Україні починається друга хвиля пандемії.

Наразі у світовому рейтингу інфікувань ми посідаємо 30 місце між Ізраїлем та Єгиптом.