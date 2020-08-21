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Факти / Україна / Суспільство

Понад 100 тис. хворих: в Україні стрімко зростає статистика інфікувань Covid-19

Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст на сьогодні склав 2 106 осіб.

Загалом в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Наразі 47 358 інфікованих продовжують лікування.

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За добу до лікарень медики госпіталізували рекордну кількість пацієнтів – 487.

Добовий приріст у регіонах:

  • Вінницька обл — 3 478 (+73)
  • Волинська обл — 4 989 (+60)
  • Дніпропетровська обл — 1 894 (+21)
  • Донецька обл — 1 183 (+27)
  • Житомирська обл — 2 695 (+98)
  • Закарпатська обл — 6 771 (+109)
  • Запорізька обл — 1 234 (+21)
  • Івано-Франківська обл — 7 462 (+172)
  • Кіровоградська обл — 751 (+2)
  • м. Київ — 11 328 (+156)
  • Київська обл — 4 805 (+78)
  • Львівська обл — 12 793 (+162)
  • Луганська обл — 213 (+9)
  • Миколаївська обл — 912 (+19)
  • Одеська обл — 5 578 (+170)
  • Полтавська обл — 614 (+20)
  • Рівненська обл — 8 238 (+147)
  • Сумська обл — 1 124 (+46)
  • Тернопільська обл — 4 301 (+185)
  • Харківська обл — 7 033 (+184)
  • Херсонська обл — 329 (+8)
  • Хмельницька обл — 1 828 (+60)
  • Чернівецька обл — 8 505 (+208)
  • Черкаська обл — 1 219 (+19)
  • Чернігівська обл — 1 366 (+52)

Три антирекорди

20 серпня медики виявили три антирекордні показники коронавірусу в Україні.

За добу Covid-19 підтвердили у понад 2 тис. осіб, більше 400 пацієнтів потребували госпіталізації та аж 40 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Уряд змінив розподіл карантинних зон – до червоної зони потрапляє все більше міст – в Україні починається друга хвиля пандемії.

Наразі у світовому рейтингу інфікувань ми посідаємо 30 місце між Ізраїлем та Єгиптом.

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