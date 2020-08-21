Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст на сьогодні склав 2 106 осіб.
Загалом в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Наразі 47 358 інфікованих продовжують лікування.
Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини
За добу до лікарень медики госпіталізували рекордну кількість пацієнтів – 487.
Добовий приріст у регіонах:
- Вінницька обл — 3 478 (+73)
- Волинська обл — 4 989 (+60)
- Дніпропетровська обл — 1 894 (+21)
- Донецька обл — 1 183 (+27)
- Житомирська обл — 2 695 (+98)
- Закарпатська обл — 6 771 (+109)
- Запорізька обл — 1 234 (+21)
- Івано-Франківська обл — 7 462 (+172)
- Кіровоградська обл — 751 (+2)
- м. Київ — 11 328 (+156)
- Київська обл — 4 805 (+78)
- Львівська обл — 12 793 (+162)
- Луганська обл — 213 (+9)
- Миколаївська обл — 912 (+19)
- Одеська обл — 5 578 (+170)
- Полтавська обл — 614 (+20)
- Рівненська обл — 8 238 (+147)
- Сумська обл — 1 124 (+46)
- Тернопільська обл — 4 301 (+185)
- Харківська обл — 7 033 (+184)
- Херсонська обл — 329 (+8)
- Хмельницька обл — 1 828 (+60)
- Чернівецька обл — 8 505 (+208)
- Черкаська обл — 1 219 (+19)
- Чернігівська обл — 1 366 (+52)
Три антирекорди
20 серпня медики виявили три антирекордні показники коронавірусу в Україні.
За добу Covid-19 підтвердили у понад 2 тис. осіб, більше 400 пацієнтів потребували госпіталізації та аж 40 людей померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.
Уряд змінив розподіл карантинних зон – до червоної зони потрапляє все більше міст – в Україні починається друга хвиля пандемії.
Наразі у світовому рейтингу інфікувань ми посідаємо 30 місце між Ізраїлем та Єгиптом.