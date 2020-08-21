Як працюватиме громадський транспорт у Києві на День Незалежності 2020 – зміни (КАРТА)

На День Незалежності 2020 у Києві через святкові заходи обмежать рух транспорту. Тимчасова заборона на проїзд діятиме у центральній частині столиці.
24 серпня у місті буде змінено рух громадського транспорту.
Зі змінами курсуватимуть низка автобусів, маршрутних таксі та тролейбусів, уточнююють у Департаменті транспортної інфраструктури.
Автобуси:
- №24 – від Національного музею історії України у Другій світовій війні до стадіону Динамо ім. Лобановського;
- №118 – від станції метро Чернігівська до вул. Басейної за чинним маршрутом, далі – вул. Еспланадна, вул. Саксаганського, просп. Перемоги, потім – за чинним маршрутом; у зворотному напрямку – від станції метро Політехнічний інститут до бульв. Тараса Шевченка за чинним маршрутом, далі – вул. Симона Петлюри, вул. Жилянська, вул. Шота Руставелі, вул. Басейна, бульв. Лесі Українки, потім за чинним маршрутом;
- №62 – від Ботанічного саду до стадіону Динамо ім. Лобановського;
- №114 – від вул. Милославської до Поштової площі, від залізничного вокзалу Центральний до бульв. Тараса Шевченка.
Читайте: День Незалежності 2020 у Києві відсвяткують на Михайлівській і Софійській площах
Маршрутні таксі:
- №231 – від вул. Кадетський Гай до бульв. Тараса Шевченка;
- № 189 – від вул. Ірпінська, просп. Академіка Палладіна, просп. Перемоги, бульв. Тараса Шевченка;
- №433 – від вул. Жолудєва до бульв. Тараса Шевченка;
- №575 – від вул. Сирецької до бульв. Тараса Шевченка;
- №429 – від вул. Тулузи до бульв. Тараса Шевченка.
Тролейбуси:
- №6 – від Мінського масиву до станції метро Лук’янівська;
- №5 – від вул. Білицької до вул. Леонтовича;
- №7 – від вул. Чорнобильської до вул. Леонтовича;
- №8 – від вул. Смілянської до вул. Леонтовича;
- №17 – від пл. Космонавтів до вул. Леонтовича;
- №16 – від вул. Академіка Туполєва до Повітрофлотського шляхопроводу;
- №18 – від вул. Сошенка до Повітрофлотського шляхопроводу.
День Незалежності у Києві
Під час святкування Дня Незалежності та Дня Прапора у Києві відбудеться низка заходів.
23 серпня пройде урочисте підняття прапора біля державних структур, а 24 числа – покладання квітів. Крім того, анонсується проведення виставок та фестивалів.
Детальніше про те, куди піти у Києві на День Незалежності, читайте на Фактах ICTV.