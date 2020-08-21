Україна готова надати свої виробничі потужності для виготовлення вакцини від коронавірусу, якщо її розроблять в тій чи іншій країні і визнає міжнародна експертна спільнота.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський.

– Зараз у нас вже є декілька підприємств, які готові масово виробляти. Якщо нам вдасться отримати вакцину в тієї чи іншої країни, ми готові її масово виробляти, допомагаючи іншим країнам, і передусім українцям.

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Також глава держави зазначив, що МОЗ та прем’єр-міністр збирають науковців, щоб створити окремий спеціальний центр, у якому найкращі фахівці країни працюватимуть над тим, щоб у майбутньому бути готовими до будь-яких викликів.

Тим часом у Китаї видали перший патент на вакцину проти коронавірусу. Її розробили ще у березні, але патент видали тільки після того, як були проведені дослідження, які підтвердили безпечність речовини.

Вакцина вже пройшла першу і другу фази випробувань.