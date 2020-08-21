В Україні можуть змінити критерії госпіталізації хворих на коронавірус.

Про це на брифінгу заявила доктор медичних наук Ольга Голубовська.

За її словами, в разі подальшого зростання захворюваності, госпіталізувати будуть тільки тяжкохворих. Однак це може ускладнити рівень медичної допомоги в Україні.

– Якщо буде продовжуватися зростання захворюваності, переглядатимуть критерії госпіталізації. Будуть госпіталізувати тільки тяжкохворих, – сказала Голубовська.

Вона підкреслила, що зараз в Україні в лікарні госпіталізують і хворих середньої тяжкості.

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Також міністр охорони здоров’я Максим Степанов підкреслив, що наразі хворих на коронавірус приймають лікарні третьої хвилі, бо через швидке поширення вірусу вже немає вільних лікарень першої та другої хвилі.

Коронавірус в Україні

За статистикою коронавірусу в Україні, за останню добу захворіли ще 2 106 осіб.

Всього в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. За весь час пандемії половина пацієнтів одужала, проте 2 207 осіб померли від ускладнень.