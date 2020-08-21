Карантин в Україні – змінили визначення індикатора лікарняних ліжок

Міністерство охорони здоров’я України змінило показники для визначення індикатора заповнення лікарняних ліжок, який використовується під час визначення карантинних зон. Тепер індикатор визначатиметься на підставі двох показників.

Про це повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко.

За його словами, перший показник – відсоток заповнення ліжок пацієнтів з Covid-19. Діагноз має бути підтверджено позитивним тестом ПЛР. Цей показник використовується для визначення рівня епідемічної небезпеки в області.

Зокрема, заповненість понад 50% віднесе регіон до помаранчевої зони, понад 75% – до червоної.

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Другий показник – відсоток заповнення ліжок пацієнтів з Covid-19 і пацієнтами з підозрою на це захворювання. Цей показник використовується для моніторингу стану готовності системи охорони здоров’я до надання медичної допомоги хворим з коронавірусною хворобою.

За умови заповненості понад 50% розширюватиметься перелік лікарень, визначених для боротьби з коронавірусом.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 21 серпня свідчить про понад 100 тис. інфікованих. Добовий приріст на сьогодні склав 2 106 осіб.

Загалом в Україні виявили 100 643 підтверджених випадки Covid-19. За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Наразі 47 358 інфікованих продовжують лікування.