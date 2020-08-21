Дружина президента України Олена Зеленська перехворіла на коронавірус. Хворобу виявили 12 червня, а 3 липня в Офісі президента повідомили про її одужання.

Про коронавірусну хворобу перша леді дізналася, зробивши плановий тест.

– Звістка про хворобу стала для мене повною несподіванкою. Не було жодних симптомів. Просто черговий тест виявився позитивним, – розповідає Зеленська.

Коли Олена була на піці хвороби, коронавірус також виявили у її сина Кирила.

– Не можу сказати, що для мене це стало несподіванкою. Авжеж, я розуміла, що хтось із родини теж може заразитися. На щастя, син легко переніс хворобу, було тільки незначне підвищення температури.

Читайте: Син Зеленського перехворів на коронавірус

Перша леді розповіла, що особливість цього вірусу – відсутність жодних симптомів кілька днів, а вже за два-три дні – пневмонія.

– Два дні я насолоджувалась переглядом фільмів і читанням книжок у порожній квартирі на самоізоляції, а потім – висока температура (39,6) і двостороння пневмонія. Почалися нескінченні крапельниці, пігулки, налякані очі людей навколо.

Загалом лікування тривало два тижні, але ще один тиждень Зеленська була в лікарні разом з сином. Разом з відновленням, хвороба тривала місяць.

– Я досі не можу зрозуміти, яка кнопка ліфту чи дверна ручка “подарувала” мені вірус, досі відчуваю себе винною перед близькими, які переживали за мене. Тому благаю – не розслабляйтесь передчасно. Навіть якщо ви впевнені в силах свого організму, поруч є люди, які, на жаль, можуть не впоратись.

Хвороба Зеленської

12 червня стало відомо, що Олена Зеленська захворіла на коронавірус.

Спочатку у неї не було жодних симптомів, однак після госпіталізації та з розвитком захворювання, медики діагностували їй двосторонню пневмонію.