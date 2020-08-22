Статистика коронавірусу в Києві на 22 серпня свідчить про 11 507 хворих, за добу виявили ще 179 випадків.
Загалом повністю одужало 3 682 пацієнти, за добу – ще 79 хворих.
Водночас померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 165 осіб, за добу кількість жертв зросла ще на 7. Загалом у Києві 22 407 підозр на коронавірус.
Захворіли:
- 93 жінки віком від 21 до 79 років
- 55 чоловіків віком від 20 до 84 років
- 6 дівчаток від 1 до 17 років та 2 хлопчики 3 і 5 років.
Захворіли, зокрема, і шестеро медиків. До лікарень столиці госпіталізували 23 пацієнта. Інші – на самоізоляції, під контролем лікарів.
Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини
Найбільше випадків захворювання виявили в Солом’янському районі – 26, Голосіївському – 21, Дніпровському районі – 19 випадків.
Коронавірус 21 серпня
Для порівняння, 21 серпня коронавірус в Києві зафіксували у 156 осіб. За весь час пандемії на Covid-19 захворіли 11 328 осіб.
Станом на ранок 21 серпня одужала 21 особа, всього в Києві зафіксовано 3 606 пацієнтів, що одужали.
Зараз в Києві 340 підозр на коронавірус, за весь час пандемії було зафіксовано 22 137 підозр.