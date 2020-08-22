Першої хвилі коронавірусу в Україні не було, але це не означає, що можна вже розслаблятися.

Про це Володимир Зеленський заявив в інтерв’ю журналістам.

– Всі втомлені ходити в масках, але треба серйозніше до цього ставитись. Може на вулиці, де поруч нічого немає, не страшно зняти маску, але це приклад для іншого.

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Президент наголосив, що треба бути дуже обережними. Якщо не витримають наші медики, буде як в Італії, медицина може не витримати.

– Більшість Європейський країн, вітали Україну, коли нам вдалося збити першу хвилю. У нас в Україні першої хвилі не було у ті терміни, коли вона була в Європі – вона йде зараз.

Володимир Зеленський закликав бути відповідальними і дотримуватися мінімальних простих правил: дистанція і маски.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні на 22 серпня свідчить, що за добу зафіксували ще 2 328 випадків. Цей показник став новим антирекордом. Загалом в Україні вже 102 971 хворий.

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, такий високий захворюваності в Україні показник зумовлений збільшенням кількості тестувань.

Джерело: Україна 24