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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 22 серпня в Україні зафіксували 102 971 випадок коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 2 328 людей.

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11:12 - 22 серпня
У Запорізькій області за добу лабораторно підтвердили 52 нових випадки коронавірусу. Це для регіону антирекорд за весь час карантину.

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10:15 - 22 серпня

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, такий високий захворюваності в Україні показник зумовлений збільшенням кількості тестувань.

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10:02 - 22 серпня

Статистика коронавірусу в Києві на 22 серпня свідчить про 11 507 хворих, за добу виявили ще 179 випадків.

Загалом повністю одужало 3 682 пацієнти, за добу – ще 79 хворих.

Водночас померло від ускладнень, викликаних коронавірусом, 165 осіб, за добу кількість жертв зросла ще на 7.

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09:10 - 22 серпня

В Україні за добу зафіксували ще 2 328 випадків. Цей показник став новим антирекордом. Загалом в Україні вже 102 971 хворий.

Водночас повністю одужало вже 51 735 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 657 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 244 українця, за добу – 37 осіб.

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23:29 - 21 серпня

Першими від коронавірусу вакцинуватимуть мешканців Києва.

Про це розповів Олег Рубан – начальник Головного управління Держспоживслужби столиці.

За неофіційною інформацією, вакцина від Covid-19 в Україні з’явиться не раніше 2021 року.

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23:25 - 21 серпня

На території так званої ДНР фіксують спалах коронавірусу.

Про це свідчить різке зростання кількості випадків зараження Covid-19 за добу. Наразі відомо про понад 2 тис. хворих.

21 серпня було зареєстровано 59 нових випадків коронавірусу, тоді як ще тиждень тому середня кількість нових пацієнтів за добу становила менше десяти.

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23:19 - 21 серпня

У Чернівцях лікар швидкої допомоги захворіла на коронавірус вдруге за кілька місяців.

– Я просто не могла повірити, що це можливо. Мій антикоронавірусний імунітет витримав трохи більше двох місяців. Цього разу ще страшніше і важче, – написала Аліса Грищенкова у своєму Facebook.

Симптоми при повторному зараженні у лікаря були такі ж, як і в перший раз – різке підвищення температури, кашель, повна втрата нюху.

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14:04 - 21 серпня

Президент Володимир Зеленський заявляє, що жителі Україні припинили дотримуватись будь-яких карантинних заходів.

Про це він сказав журналістам під час робочої поїздки до Миколаївської області.

– Я всім бажаю здоров’я і дуже всіх прошу бути обережними. Особливо нині люди перестали в принципі дотримуватись будь-яких карантинних заходів – ніхто нічого не боїться, – заявив Зеленський.

– Повірте нашій сім’ї – ніхто не боїться, поки в тебе хтось поруч не захворіє на цю хворобу, – сказав президент.

За його словами, коронавірусна хвороба триває в середньому три тижні та “виснажує повністю”.

– На початку другого тижня у людей почуття, що вони вмирають – дуже погано, – сказав Зеленський.

Джерело: УНІАН

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13:02 - 21 серпня

Станом на 10.00 21 серпня в ЗСУ на гостру респіраторну хворобу Covid-19 хворіє 507 осіб. За минулу добу зареєстровано 43 нових випадки захворювання.

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10:45 - 21 серпня

Зростання кількості госпіталізованих пацієнтів із Covid-19 змусило Міністерство охорони здоров’я відкрити лікарні другої хвилі.

Про це заявив міністр охорони здоров’я Максим Степанов і додав, що доручив об’єднати лікарні першої та другої хвилі.

Щодня підписуються нові розпорядження про введення нових лікарень в областях, щоб прийняти велику кількість хворих, додав Степанов.

– Вважаю, ми повинні говорити, що у нас немає вже лікарень першої та другої хвилі, – сказав він.

Зі свого боку провідний інфекціоніст України, д.м.н., професор Ольга Голубовська зазначила, що в разі збереження нинішнього зростання рівня захворюваності лікарі будуть змушені відмовити в госпіталізації пацієнтам із середнім перебігом хвороби.

– Але якщо у нас буде таке зростання захворюваності, ми будемо госпіталізувати тільки важкі випадки. Це ускладнить надання медичної допомоги, – сказала вона.

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