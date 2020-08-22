22 серпня коронавірус в Україні зафіксували у 2 328 осіб. Це новий антирекорд за кількістю випадків в Україні.

За весь час пандемії коронавірус діагностували у 102 971 людини. Побороти вірус змогли 51 735 пацієнтів, за останню добу вилікувалися ще 657 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 244 українців, за добу – 37 осіб.

Найбільший приріст хворих на коронавірус фіксується в Одеській області, Івано-Франківської, Львівської та в місті Київ.

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Самоізоляції найбільше дотримуються в Києві, Львові та Івано-Франківську.

Водночас статистика коронавірусу в Києві на 22 серпня свідчить про 11 507 хворих, за добу виявили ще 179 випадків.

Від ускладнень, викликаних коронавірусом, в Києві померли 165 осіб, за останню добу померли сім пацієнтів.

У ВСУ зафіксували антирекорд за кількістю хворих на коронавірус. За останню добу захворіли 59 осіб, всього в Збройних силах України хворіють 545 осіб.

За час пандемії в рядах ВСУ одужали 873 особи, летальних випадків – 6. На ізоляції знаходиться 896 осіб.

Президент України Володимир Зеленський заявив, що Україна вже записана в усі черги щодо вакцини від коронавірусу. Однак поки немає визначеності.

– Ми першу хвилю збили, в Україні її не було в ті терміни, в які вона була в Європі. Це з тим, що ми повертали українців додому, – сказав Зеленський.

Коронавірус 21 серпня

Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. добовий приріст склав 2 106 осіб.