В Україні за добу зафіксували ще 2 328 випадків. Цей показник став новим антирекордом.
Загалом в Україні вже 102 971 хворий.
Водночас повністю одужало вже 51 735 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 657 осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 244 українця, за добу – 37 осіб.
Статистика коронавірусу за регіонами:
- Вінницька обл — 3553 (+75)
- Волинська обл — 5052 (+63)
- Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
- Донецька обл — 1215 (+32)
- Житомирська обл — 2734 (+39)
- Закарпатська обл — 6885 (+114)
- Запорізька обл — 1287 (+53)
- Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
- Кіровоградська обл — 756 (+5)
- м. Київ — 11507 (+179)
- Київська обл — 4881 (+76)
- Львівська обл — 12965 (+172)
- Луганська обл — 232 (+19)
- Миколаївська обл — 938 (+26)
- Одеська обл — 5788 (+210)
- Полтавська обл — 636 (+22)
- Рівненська обл — 8383 (+145)
- Сумська обл — 1145 (+21)
- Тернопільська обл — 4507 (+206)
- Харківська обл — 7324 (+291)
- Херсонська обл — 332 (+3)
- Хмельницька обл — 1904 (+76)
- Чернівецька обл — 8713 (+208)
- Черкаська обл — 1248 (+29)
- Чернігівська обл — 1423 (+57)
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Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ – 21.53%
- Львів – 20.76%
- Івано-Франківськ – 19.98%
- Вінниця – 17.08%
- Ужгород – 16.83%
Коронавірус 21 серпня
Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст склав 2 106 осіб.
За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.