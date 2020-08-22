PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна

Новий антирекорд: в Україні за добу виявили 2 328 випадків

В Україні за добу зафіксували ще 2 328 випадків. Цей показник став новим антирекордом.

Загалом в Україні вже 102 971 хворий.

Водночас повністю одужало вже 51 735 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 657 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 244 українця, за добу – 37 осіб.

Статистика коронавірусу за регіонами: 

  • Вінницька обл — 3553 (+75)
  • Волинська обл — 5052 (+63)
  • Дніпропетровська обл — 1932 (+38)
  • Донецька обл — 1215 (+32)
  • Житомирська обл — 2734 (+39)
  • Закарпатська обл — 6885 (+114)
  • Запорізька обл — 1287 (+53)
  • Івано-Франківська обл — 7631 (+169)
  • Кіровоградська обл — 756 (+5)
  • м. Київ — 11507 (+179)
  • Київська обл — 4881 (+76)
  • Львівська обл — 12965 (+172)
  • Луганська обл — 232 (+19)
  • Миколаївська обл — 938 (+26)
  • Одеська обл — 5788 (+210)
  • Полтавська обл — 636 (+22)
  • Рівненська обл — 8383 (+145)
  • Сумська обл — 1145 (+21)
  • Тернопільська обл — 4507 (+206)
  • Харківська обл — 7324 (+291)
  • Херсонська обл — 332 (+3)
  • Хмельницька обл — 1904 (+76)
  • Чернівецька обл — 8713 (+208)
  • Черкаська обл — 1248 (+29)
  • Чернігівська обл — 1423 (+57)

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ – 21.53%
  • Львів – 20.76%
  • Івано-Франківськ – 19.98%
  • Вінниця – 17.08%
  • Ужгород – 16.83%

Коронавірус 21 серпня

Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст склав 2 106 осіб.

За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.

Фото: Dreamstime

Теги: ,
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх