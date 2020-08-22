В Україні за добу зафіксували ще 2 328 випадків. Цей показник став новим антирекордом.

Загалом в Україні вже 102 971 хворий.

Водночас повністю одужало вже 51 735 пацієнтів, а за добу хворобу подолало ще 657 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 244 українця, за добу – 37 осіб.

Статистика коронавірусу за регіонами:

Вінницька обл — 3553 (+75)

Волинська обл — 5052 (+63)

Дніпропетровська обл — 1932 (+38)

Донецька обл — 1215 (+32)

Житомирська обл — 2734 (+39)

Закарпатська обл — 6885 (+114)

Запорізька обл — 1287 (+53)

Івано-Франківська обл — 7631 (+169)

Кіровоградська обл — 756 (+5)

м. Київ — 11507 (+179)

Київська обл — 4881 (+76)

Львівська обл — 12965 (+172)

Луганська обл — 232 (+19)

Миколаївська обл — 938 (+26)

Одеська обл — 5788 (+210)

Полтавська обл — 636 (+22)

Рівненська обл — 8383 (+145)

Сумська обл — 1145 (+21)

Тернопільська обл — 4507 (+206)

Харківська обл — 7324 (+291)

Херсонська обл — 332 (+3)

Хмельницька обл — 1904 (+76)

Чернівецька обл — 8713 (+208)

Черкаська обл — 1248 (+29)

Чернігівська обл — 1423 (+57)

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Топ-5 міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 21.53%

Львів – 20.76%

Івано-Франківськ – 19.98%

Вінниця – 17.08%

Ужгород – 16.83%

Коронавірус 21 серпня

Станом на ранок 21 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у 100 тис. інфікованих. Добовий приріст склав 2 106 осіб.

За увесь час пандемії половина пацієнтів одужала, однак 2 207 осіб померли від ускладнень, викликаних коронавірусною інфекцією.