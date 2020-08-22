Голова Тернопільської ОДА Володимир Труш повідомив, що у нього виявлено коронавірус.

За його словами, медики призначили курс медикаментозного лікування. У цей час Труш працюватиме дистанційно.

Голова ОДА розповів, що почувається не дуже добре.

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Він закликав українців дотримуватися карантинних обмежень, оскільки кількість нових випадків в області продовжує зростати.

– Коронавірус може знову паралізувати Тернопільщину, бо статистика сумна. 207 нових випадків за добу. Десятки важких хворих, які не можуть самостійно дихати. Це не просто цифри. Це людські життя, – сказав він.

Коронавірус в Україні

Статистика коронавірусу в Україні 22 серпня зафіксувала черговий антирекорд – 2 328 випадків за добу. Всього в Україні вже 102 971 хворий.

Від ускладнень Covid-19 померло 2 244 українців, за добу — 37 осіб.

Фото: Володимир Труш