У Миколаєві презентували проекти для модернізації області та список кандидатів від Слуги народу

У п’ятницю, 21 серпня, на восьмому Причалі в Миколаєві було презентовано список кандидатів у депутати місцевої ради від правлячої партії.

Презентацію проводив Давид Арахамія, глава парламентської фракції, виходець із Миколаєва (тут він жив із 1992 року по 2016).

Перш ніж представити кандидатів у місцеві депутати, Арахамія презентував ключові проєкти для розвитку Миколаївської області. Так, одним із головних проектів він назвав розвиток портової інфраструктури.

Арахамія пообіцяв, що в парламенті найближчим часом проголосують за законопроект, що передбачає, що не всі портові збори йтимуть у бюджет, а частина податків піде на розвиток портової інфраструктури в таких містах як Миколаїв, Херсон, Одеса, Очаків. За його словами, це дасть портовим містам додатково 1 млрд грн на розвиток локальної інфраструктури.

Ще одним значущим для Миколаївської області проектом він назвав Національну програму відродження суднобудування.

– Раніше в цій галузі працювало до 140 тис. фахівців, 120 тис. – у Миколаєві. Зараз ми хочемо, щоб у цій галузі працювало хоча б 25 тис. осіб. І це досяжний показник, – сказав Арахамія.

Серед пріоритетних завдань депутат також назвав будівництво об’їзної дороги до Миколаївського порту. Зараз через її відсутність навантажені фури їдуть у порт через житлові райони.

Згадав Давид Арахамія і суднобудівний завод Океан, який, за його словами, намагаються рейдернути і для захисту якого народному депутату довелося стати інвестиційною нянею підприємства.

– Ми працюємо над тим, щоб завантажити підприємство замовленнями. Хоча нагадати, що металеві конструкції для кожного другого моста, який будується в Україні, сьогодні виробляються на заводі Океан. А зараз на підприємстві вироблятимуть баржі для українського флоту, робитимуть кораблі, і ремонтуватимуть судна, – наголосив Давид Арахамія.

Також він згадав про випробувальні роботи на заводі Зоря. Там зараз будують нові експериментальні газотурбінні станції.

Читайте: Кожен українець із своєї кишені сплачує зелений тариф – Арахамія

Після презентації проектів Давид Арахамія представив команду, яка реалізовуватиме озвучені завдання в міській раді.

Так, першим номером стала – миколаївська підприємниця і громадська діячка, голова громадської організації Майбутнє Миколаєва Тетяна Домбровська, за нею в списку – розробник низки законопроектів, кандидат економічних наук, голова ГО Всеукраїнська асоціація фінансових компаній Анна Замазеєва.

Далі глава Миколаївського обласного виборчого штабу Слуги народу, активний учасник команди Зеленського з 2019 року Віталій Кім; бізнесмен, творець та інвестор відкритого громадського простору восьмий причал Микола Капацина; громадський діяч, активіст команди Зеленського з 2019 року Олександр Розумний; лікарка, в.о. глави обласного госпіталю ветеранів війни Олена Кузьміна; представник Баштанської ОТГ Віталій Гомерський; депутат Миколаївської обласної ради Іван Кухта; керівник Первомайського бюро правової допомоги Віталій Порхун; завідувачка відділенням Миколаївської обласної лікарні Ірина Шабільянова.

Нагадаємо, раніше ми писали, що голова фракції Слуга народу Давид Арахамія повідомив про те, що позачергове засідання Верховної Ради відбудеться 24 серпня.

Джерело: Obozrevatel