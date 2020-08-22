Україна отримала додаткові $18,3 млн від Держдепу США

У якості гуманітарної допомоги США передала Україні $18,3 млн.

Кошти направлено на поліпшення системи охорони здоров’я у боротьбі з пандемією коронавірусу, а також пом’якшення соціальних та економічних наслідків кризи в Україні.

Зазначається, що майже 5,2 млн має бути передано на допомогу переселенцям та усім постраждалим внаслідок конфлікту на Донбасі.

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Протягом останніх 20 років США виділили Україні понад 5 млрд на різні потреби.

Таку ж гуманітарну допомогу від Америки з початку пандемії отримують десятки країн світу.

Роль США у вирішенні конфлікту на Донбасі

На початку серпня очільник української сторони у ТКГ Леонід Кравчук запропонував обговорити можливість залучення США до врегулювання ситуації на Донбасі.

Він додав, що це можливо, однак у перспективі у Штатів наразі існують свої проблеми, зокрема, підготовка до виборів президента і пандемія коронавірусу.

Джерело: US Department of State