Президент України Володимир Зеленський заявляє, що суспільству і владі Білорусі необхідно знайти спокійний формат діалогу один з одним, оскільки кровопролиття є неприпустимим.

– Як би там не було, що б не відбувалося влада і суспільство повинні знайти формат діалогу. Не важливо який, але не “кийками”. Спокійний формат діалогу і вихід з цієї складної ситуації, яка триває в Білорусі, – сказав Зеленський в інтерв’ю журналістам.

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Водночас, президент додав, що зараз немає сенсу говорити про заміну Мінська для переговорів Тристоронньої контактної групи.

– Ми вдячні кожній країні, яка нам пропонує майданчик для цих важливих переговорів, але зараз всі розмови в форматі Мінська відбуваються в відеоформаті через Covid, тому я вважаю, що від майданчика або від міста або місця це не залежить зовсім. Залежить тільки від людей, які залучені в ТКГ. Тому я думаю, що дуже рано говорити про зміну міста і мені здається, що неправильно особливо зараз це робити.

Президент підкреслив, що не бачить сенсу для зміни, і зараз це не є пріоритетним питанням.

Новий глава української делегації

30 липня перший президент України Леонід Кравчук очолив українську делегацію в Тристоронній контактній групі з мирного врегулювання ситуації на Донбасі.

Він замінив другого президента України Леоніда Кучму, який за кілька днів до цього вийшов з переговорної групи.