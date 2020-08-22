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Факти / Україна

Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19

МОЗ оновив списки країн, які за кількістю активних випадків коронавірусу належать до червоної та зеленої зон.

Станом на 22 серпня 2020 року у зеленій зоні перебувають Франція, Росія, Сербія, Хорватія, Болгарія, Швеція, Молдова, Білорусь, Єгипет і Чехія.

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Водночас у червоній зоні залишаються США, Іспанія, Румунія, Монако і Албанія.

Україна, за оновленою інформацією, потрапила до зеленої зони.

Загалом у переліку значаться 194 держави, які є членами Всесвітньої організації охорони здоров’я.

  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
  • Список країн зеленої і червоної зон: МОЗ опублікував документ
Зелена і червона зони: країни з найскладнішою ситуацією з Covid-19 / 8 фотографий

Країни, після яких не потрібна самоізоляція

Міністерство закордонних справ назвало країни, куди українці можуть відправитись у відпустку за кордоном 2020.

За інформацією МОЗ, українцям, які повернулися із країн зеленої зони, не потрібно буде перебувати на самоізоляції після повернення.

Це правило діє лише для країн червоної зони. Щоб не проходили 14-денний карантин, також можна здати тест на коронавірус.

Джерело: МОЗ

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