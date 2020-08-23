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Факти / Україна
Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні – все, що потрібно знати, і останні новини

Карантин в Україні запровадили 12 березня, щоб не допустити поширення коронавірусу Covid-19.

Свою роботу призупинили навчальні заклади, ТРЦ, ринки, магазини, фітнес-центри, клуби, бібілотеки та інші громадські заклади – працювали тільки об’єкти критичної інфраструктури.

Також Україна закрила небо та ввела тотальний масковий режим з рекомендованою соціальною дистанцією.

З 11 травня в Україні запрацювали перші послаблення карантинних обмежень – частина закладів відновила свою роботу, однак за умови дотримання протиепідемічних заходів. У Києві перший етап пом’якшення карантину запрацював 12 травня.

З 22 травня в Україні розпочався адаптивний карантин, коли влада на місцях вирішує про послаблення або посилення обмежувальних заходів.

Спочатку Кабінет міністрів продовжив адаптивний карантин до 31 липня, а потім до 31 серпня.

Станом на 23 серпня в Україні зафіксували 104 958 випадок коронавірусу. За минулу добу стало відомо про інфікування ще 1 987 людей.

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12:02 - 23 серпня

Коронавірус у Києві вранці, 23 серпня, виявили ще у 307 осіб.

Загальна кількість випадків Covid-19 у столиціскладає 11 814.

Найбільше хворих на коронавірус – у Дарницькому районі Києва.

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12:00 - 23 серпня

У лавах ЗСУ за добу зареєстрували 48 нових випадків Covid-19.

За даними Медсил, всього хворіє 579 українських військовослужбовців, на самоізоляції – понад 900 осіб.

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11:57 - 23 серпня

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.

Всього зареєстровано 2 271 випадок смерті внаслідок коронавірусної інфекції, за час пандемії одужало 52 235 українців.

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19:54 - 22 серпня

Міністерство охорони здоров’я України 22 серпня оновило список країн червоної зони з поширення коронавірусу.

До неї увійшло 65 держав.

У червону зону включені популярні серед українських туристів Албанія і Чорногорія.

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19:46 - 22 серпня

Укрзалізниця призупинила продаж квитків по чотирьох станціях.

На станціях Коломия, Острог, Чернівці та Радивилів з 24 серпня можна буде робити тільки висадку пасажирів. Поїздам, що прямували з Чернівців поміняють маршрут.

Зміни пов’язані з погіршенням епідеміологічної ситуації.

Із зазначених станцій не продаватимуться проїзні документи на такі поїзди:

№702/701 Львів-Чернівці;
№136/135 Чернівці-Одеса;
№7/8 Київ-Чернівці;
№117/118 Київ-Чернівці;
№98/97 Ковель-Київ;
№46/45 Ужгород-Лисичанськ;
№88/87 Ковель-Новоолексіївка;
№122/121 Миколаїв-Рівне;
№232/231 Генічеськ – Івано-Франківськ.

Поїздам з Чернівців, змінять маршрут наступним чином:

№8/7 Снятин-Київ (замість Чернівці-Київ);
№118/117 Новоселиця – Київ (замість Чернівці-Київ);
№136/135 Снятин – Одеса (замість Чернівці-Одеса);
№702/701 Снятин-Львів (замість Чернівці – Львів).

Пасажири, які відмовилися від поїздки через закриття станцій, зможуть повернути квитки в залізничних касах або через інтернет і отримати повну компенсацію їх вартості.

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14:59 - 22 серпня

Станом на ранок 22 серпня у лікарнях Тернополя – 91 хворий на коронавірус.

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13:49 - 22 серпня

Чернівецька ОДА може звернутися до Державної комісії ТЕБ та НС із проханням відкоригувати обмеження, які діють на території червоної зони.

Про це під час термінового брифінгу заявив голова ОДА Сергій Осачук.

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12:24 - 22 серпня

За минулу добу, 21 серпня, в Збройних Силах України зареєстровано 59 нових випадків захворювання на коронавірус.

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11:12 - 22 серпня
У Запорізькій області за добу лабораторно підтвердили 52 нових випадки коронавірусу. Це для регіону антирекорд за весь час карантину.

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10:15 - 22 серпня

За словами міністра охорони здоров’я Максима Степанова, такий високий захворюваності в Україні показник зумовлений збільшенням кількості тестувань.

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