Кількість хворих на коронавірус в Україні сягнула майже 105 тис. За минулу добу на Covid-19 захворіли 1 987 людей, загальна кількість інфікованих становить 104 958.

Від початку пандемії одужали 52 235 пацієнтів, померла від захворювання 2 271 людина.

Найбільше нових випадків зафіксували у Чернівецькій (213), Тернопільській (184), Івано-Франківській (169), Харківській (146) та Одеській (121) областях.

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Коронавірус у Києві

У столиці 23 серпня зафіксували абсолютний антирекорд – за добу захворіли 307 людей. Тому загальна кількість хворих становить 11 814. Всього одужали 3 766 пацієнтів, померли 167 хворих.

Крім того, зросла кількість хворих, яким потрібна госпіталізація. Минулої доби до лікарень потрапили 56 пацієнтів.

Найбільше випадків захворювання виявили в Деснянському районі – 52. У Шевченківському, Солом’янському і Дніпровському – по 34 випадки, в Печерському районі – 32 хворих.

Тим часом Україні у світовому рейтингу поширення Covid-19 піднялася на 28 місце. Зараз ми перебуваємо між Еквадором та Казахстаном.

Коронавірус у Тимошенко

Лідер фракції Батьківщина Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус. Позитивний результат тесту на Covid-19 підтвердила її прес-секретар Марина Сорока.

Наразі Юлія Тимошенко у важкому стані.

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