Станом на недільний ранок 23 серпня статистика коронавірусу в Києві фіксує 11 814 випадків захворювання, з яких 307 – за останню добу.

Це майже вдвічі більше, ніж за попередню добу.

Захворіли:

152 жінки віком від 18 до 90 років;

137 чоловіків віком від 19 до 88 років;

6 дівчаток – від 6 до 14 років і 12 хлопчиків від 2 місяців до 15 років.

Також захворіли 18 дітей та восьмеро медиків.

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Побороли коронавірусу інфекцію 3 766 киян, за останню добу одужало ще 84 особи.

Ускладнення, викликані Covid-19, забрали життя уже 167 жителів столиці, 2 – за вчорашній день.

Коронавірус у Києві 22 серпня

Для порівняння, 22 серпня коронавірус в Києві зафіксували у 179 осіб.

Статистика коронавірусу у Києві, зокрема, добовий приріст нових випадків продовжує рости.