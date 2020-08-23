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Факти / Україна

Привітання з Днем прапора у листівках

23 серпня в Україні відзначається День державного прапора. Це свято має багату історію та традиції. Цього дня у всіх містах України проходять офіційні підняття прапора, традиційні флешмоби, концерти, а також спортивні заходи.

День Державного Прапора відзначається з серпня 2004 року відповідно до відповідного указу президента. У той час президентом України був Леонід Кучма.

Прапор України описаний у Конституції України. Він складається з двох горизонтальних смуг однакового розміру синього та жовтого кольорів. Співвідношення ширини прапора до його довжини становить 2:3.

Вперше державний прапор України було піднято над будівлею парламенту 24 серпня 1991 року; того самого дня, коли було затверджено Декларацію незалежності.

Влучні слова до свята можна обрати в нашій добірці привітань із Днем прапора у листівках.

Читайте: Погода в Україні на вихідні на День незалежності 2020 (КАРТА)

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Більше про історію Дня прапора читайте в матеріалі Фактів ICTV.

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