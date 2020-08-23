Родичі загиблих у війні на Донбасі отримають адресну допомогу – Зеленський

Нарахування адресної допомоги до пенсій родичам загиблих у війні на Донбасі розпочнеться у серпні.

Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час виступу на ІІІ Міжнародному волонтерському і ветеранському форумі.

– З першого серпня родичі загиблих отримають адресну допомогу до пенсії, – повідомив Зеленський.

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Окремо президент зазначив, що право на отримання українського громадянства є у всіх добровольців, які воювали на Донбасі.

– Люди, які пішли захищати нашу державу, повинні отримувати український паспорт без питань – це для нас честь, – підкреслив Володимир Зеленський.

Привітання президента з Днем прапора України

Щороку 23 серпня відзначається День прапора України.

Президент Володимир Зеленський записав вітальне відео, де разом з відомими українцями розповів про значимість українського прапора.

Він закликав пам’ятати, що синьо-жовтий прапор – це головний символ свободи та гідності України.