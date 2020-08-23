Лідер парламентської фракції Батьківщина Юлія Тимошенко захворіла на коронавірус.

Позитивний результат тесту на Covid-19 підтвердила прес-секретар Тимошенко Марина Сорока.

За її словами, Юлія Тимошенко у важкому стані, у неї підвищена температура.

Разом із Тимошенко коронавірус також підтвердився у її доньки Євгенії та зятя Артура Чечоткіна, про їхній стан здоров’я не повідомлялося.

Як саме лідер Батьківщини Юлія Тимошенко проходить лікування та чи буде відбуватися госпіталізація, поки не розголошується.

Коронавірус у першої леді

12 червня підтвердився коронавірус в Олени Зеленської, першої леді України.

Спочатку у неї не було жодних симптомів, однак після госпіталізації та з розвитком захворювання, медики діагностували їй двосторонню пневмонію.

Протягом лікування Олена Зеленська проходила антибактеріальну терапію. Її виписали з лікарні на початку серпня.