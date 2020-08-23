Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.
За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.
В Україні зафіксували 2 271 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 27.
За час пандемії 52235 пацієнтів одужали, з яких 500 – за останню добу.
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Коронавірус в областях:
- Вінницька область — 3592 (+39)
- Волинська область — 5102 (+50)
- Дніпропетровська область — 1966 (+34)
- Донецька область — 1234 (+19)
- Житомирська область — 2821 (+87)
- Закарпатська область — 6987 (+102)
- Запорізька область — 1331 (+44)
- Івано-Франківська область — 7805 (+174)
- Кіровоградська область — 764 (+8)
- м. Київ — 11814 (+307)
- Київська область — 4952 (+71)
- Львівська область — 13111 (+146)
- Луганська область — 243 (+11)
- Миколаївська область — 981 (+43)
- Одеська область — 5909 (+212)
- Полтавська область — 642 (+6)
- Рівненська область — 8460 (+77)
- Сумська область — 1165 (+20)
- Тернопільська область — 4626 (+119)
- Харківська область — 7493 (+169)
- Херсонська область — 334 (+2)
- Хмельницька область — 1946 (+42)
- Чернівецька область — 8926 (+213)
- Черкаська область — 1286 (+38)
- Чернігівська область — 1468 (+45)
Коронавірус 22 серпня
Станом на ранок 22 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у майже 103 тис. Добовий приріст склав 2 328 осіб.
Протягом періоду пандемії майже половина пацієнтів (51 735) одужала від коронавірусу, однак 2,2 тис. пацієнтів померли внаслідок ускладнень.