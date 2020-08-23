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Факти / Україна

В Україні майже 105 тис. випадків коронавірусу, 1 987 за добу

Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 271 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 27.

За час пандемії 52235 пацієнтів одужали, з яких 500 – за останню добу.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Коронавірус в областях:

  • Вінницька область — 3592 (+39)
  • Волинська область — 5102 (+50)
  • Дніпропетровська область — 1966 (+34)
  • Донецька область — 1234 (+19)
  • Житомирська область — 2821 (+87)
  • Закарпатська область — 6987 (+102)
  • Запорізька область — 1331 (+44)
  • Івано-Франківська область — 7805 (+174)
  • Кіровоградська область — 764 (+8)
  • м. Київ — 11814 (+307)
  • Київська область — 4952 (+71)
  • Львівська область — 13111 (+146)
  • Луганська область — 243 (+11)
  • Миколаївська область — 981 (+43)
  • Одеська область — 5909 (+212)
  • Полтавська область — 642 (+6)
  • Рівненська область — 8460 (+77)
  • Сумська область — 1165 (+20)
  • Тернопільська область — 4626 (+119)
  • Харківська область — 7493 (+169)
  • Херсонська область — 334 (+2)
  • Хмельницька область — 1946 (+42)
  • Чернівецька область — 8926 (+213)
  • Черкаська область — 1286 (+38)
  • Чернігівська область — 1468 (+45)

Коронавірус 22 серпня

Станом на ранок 22 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у майже 103 тис. Добовий приріст склав 2 328 осіб.

Протягом періоду пандемії майже половина пацієнтів (51 735) одужала від коронавірусу, однак 2,2 тис. пацієнтів померли внаслідок ускладнень.

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