Станом на ранок неділі, 23 серпня, в Україні зафіксували 104 958 випадків коронавірусу.

За останню добу виявили ще 1 987 інфікованих Covid-19.

В Україні зафіксували 2 271 смертей внаслідок коронавірусної інфекції, за останню добу – 27.

За час пандемії 52235 пацієнтів одужали, з яких 500 – за останню добу.

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Коронавірус в областях:

Вінницька область — 3592 (+39)

Волинська область — 5102 (+50)

Дніпропетровська область — 1966 (+34)

Донецька область — 1234 (+19)

Житомирська область — 2821 (+87)

Закарпатська область — 6987 (+102)

Запорізька область — 1331 (+44)

Івано-Франківська область — 7805 (+174)

Кіровоградська область — 764 (+8)

м. Київ — 11814 (+307)

Київська область — 4952 (+71)

Львівська область — 13111 (+146)

Луганська область — 243 (+11)

Миколаївська область — 981 (+43)

Одеська область — 5909 (+212)

Полтавська область — 642 (+6)

Рівненська область — 8460 (+77)

Сумська область — 1165 (+20)

Тернопільська область — 4626 (+119)

Харківська область — 7493 (+169)

Херсонська область — 334 (+2)

Хмельницька область — 1946 (+42)

Чернівецька область — 8926 (+213)

Черкаська область — 1286 (+38)

Чернігівська область — 1468 (+45)

Коронавірус 22 серпня

Станом на ранок 22 серпня статистика коронавірусу в Україні досягла позначки у майже 103 тис. Добовий приріст склав 2 328 осіб.

Протягом періоду пандемії майже половина пацієнтів (51 735) одужала від коронавірусу, однак 2,2 тис. пацієнтів померли внаслідок ускладнень.