Протести в Білорусі: президент Зеленський звернувся до Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має наважитися на проведення нових виборів, аби уникнути кровопролиття.
Про це в одному із інтерв’ю заявив Володимир Зеленський.
– Я можу уявити себе на місці пана Лукашенка. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць нові вибори. Я балотуюся, хто хоче балотуватися — вперед, – розповів Зеленський.
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Також президент України зауважив, що важливим моментом у проведенні позачергових президентських виборів у Білорусі має бути присутність міжнародних спостерігачів.
– Усі були б спокійні, без кровопролиття. Це було б справедливо та створило історію, — заявив Володимир Зеленський.
На думку Зеленського, на повторних виборах слід дозволити балотуватися будь-якому кандидату.
Днями низка європейських країн офіційно висловилися на підтримку протестів у Білорусі та заявили, що визнають результат президентських виборів 9 серпня, на яких чинний президент Олександр Лукашенко здобув аж 80% голосів.
На думку тисяч білоруських мітингувальників, перемога належить головному опозиційному кандидату Світлані Тихановській.
Наразі вона перебуває у Литві, куди втекла через побоювання за власне життя та своїх близьких.
Джерело: Euronews