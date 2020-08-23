Протести в Білорусі: президент Зеленський звернувся до Лукашенка

Президент Білорусі Олександр Лукашенко має наважитися на проведення нових виборів, аби уникнути кровопролиття.

Про це в одному із інтерв’ю заявив Володимир Зеленський.

– Я можу уявити себе на місці пана Лукашенка. Як я можу всіх заспокоїти? Я б точно сказав: через місяць нові вибори. Я балотуюся, хто хоче балотуватися — вперед, – розповів Зеленський.

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Також президент України зауважив, що важливим моментом у проведенні позачергових президентських виборів у Білорусі має бути присутність міжнародних спостерігачів.

– Усі були б спокійні, без кровопролиття. Це було б справедливо та створило історію, — заявив Володимир Зеленський.

На думку Зеленського, на повторних виборах слід дозволити балотуватися будь-якому кандидату.

Днями низка європейських країн офіційно висловилися на підтримку протестів у Білорусі та заявили, що визнають результат президентських виборів 9 серпня, на яких чинний президент Олександр Лукашенко здобув аж 80% голосів.

На думку тисяч білоруських мітингувальників, перемога належить головному опозиційному кандидату Світлані Тихановській.

Наразі вона перебуває у Литві, куди втекла через побоювання за власне життя та своїх близьких.

Джерело: Euronews