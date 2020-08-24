Коронавірус не відступає і на День Незалежності. 24 серпня зафіксували 1 799 нових випадків. Усього перехворіло Covid-19 106 757 осіб.
За добу померло 22 українця, усього 2 293 людини.
Вилікувалось 289 осіб, загалом 52 524.
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Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.
Коронавірус по регіонах:
- Вінницька обл — 3 624 (+32);
- Волинська обл — 5 102 (+50);
- Дніпропетровська обл — 2 005 (+39);
- Донецька обл — 1 237 (+3);
- Житомирська обл — 2 864 (+43);
- Закарпатська обл — 7 026 (+39);
- Запорізька обл — 1 377 (+46);
- Івано-Франківська обл — 7 975 (+170);
- Кіровоградська обл — 768 (+4);
- Київ — 12 023 (+209);
- Київська обл — 5 025 (+73);
- Львівська обл — 13 253 (+142);
- Луганська обл — 244 (+11);
- Миколаївська обл — 997 (+16);
- Одеська обл — 6 054 (+145);
- Полтавська обл — 663 (+21);
- Рівненська обл — 8 559 (+99);
- Сумська обл — 1 187 (+22);
- Тернопільська обл — 4 765 (+139);
- Харківська обл — 7 634 (+141);
- Херсонська обл — 336 (+2);
- Хмельницька обл — 2 010 (+64);
- Чернівецька обл — 9 167 (+241);
- Черкаська обл — 1 297 (+11);
- Чернігівська обл — 1 520 (+52).
Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ – 21.53%;
- Львів – 20.76%;
- Івано-Франківськ – 19.98%;
- Вінниця – 17.08%;
- Ужгород – 16.83%.
Коронавірус в Україні 23 серпня
У День прапора, 23 серпня, в Україні зафіксували 1 987 інфікованих Covid-19. Усього 104 958 українців перехворіли коронавірусом.
Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 2 271 людина.
За даними МОЗ, в Україні починається друга хвиля пандемії.