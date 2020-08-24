Коронавірус не відступає і на День Незалежності. 24 серпня зафіксували 1 799 нових випадків. Усього перехворіло Covid-19 106 757 осіб.

За добу померло 22 українця, усього 2 293 людини.

Вилікувалось 289 осіб, загалом 52 524.

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Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Коронавірус по регіонах:

Вінницька обл — 3 624 (+32);

Волинська обл — 5 102 (+50);

Дніпропетровська обл — 2 005 (+39);

Донецька обл — 1 237 (+3);

Житомирська обл — 2 864 (+43);

Закарпатська обл — 7 026 (+39);

Запорізька обл — 1 377 (+46);

Івано-Франківська обл — 7 975 (+170);

Кіровоградська обл — 768 (+4);

Київ — 12 023 (+209);

Київська обл — 5 025 (+73);

Львівська обл — 13 253 (+142);

Луганська обл — 244 (+11);

Миколаївська обл — 997 (+16);

Одеська обл — 6 054 (+145);

Полтавська обл — 663 (+21);

Рівненська обл — 8 559 (+99);

Сумська обл — 1 187 (+22);

Тернопільська обл — 4 765 (+139);

Харківська обл — 7 634 (+141);

Херсонська обл — 336 (+2);

Хмельницька обл — 2 010 (+64);

Чернівецька обл — 9 167 (+241);

Черкаська обл — 1 297 (+11);

Чернігівська обл — 1 520 (+52).

Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 21.53%;

Львів – 20.76%;

Івано-Франківськ – 19.98%;

Вінниця – 17.08%;

Ужгород – 16.83%.

Коронавірус в Україні 23 серпня

У День прапора, 23 серпня, в Україні зафіксували 1 987 інфікованих Covid-19. Усього 104 958 українців перехворіли коронавірусом.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 2 271 людина.

За даними МОЗ, в Україні починається друга хвиля пандемії.