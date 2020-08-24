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Факти / Україна / Суспільство

1 799 за добу: в Україні тримається високий показник нових випадків коронавірусу

Коронавірус не відступає і на День Незалежності. 24 серпня зафіксували 1 799 нових випадків. Усього перехворіло Covid-19 106 757 осіб.

За добу померло 22 українця, усього 2 293 людини.

Вилікувалось 289 осіб, загалом 52 524.

Читайте: Карантин в Україні – усе, що потрібно знати, та останні новини

Загалом проведено 1 425 351 тестування методом ПЛР.

Коронавірус по регіонах:

  • Вінницька обл — 3 624 (+32);
  • Волинська обл — 5 102 (+50);
  • Дніпропетровська обл — 2 005 (+39);
  • Донецька обл — 1 237 (+3);
  • Житомирська обл — 2 864 (+43);
  • Закарпатська обл — 7 026 (+39);
  • Запорізька обл — 1 377 (+46);
  • Івано-Франківська обл — 7 975 (+170);
  • Кіровоградська обл — 768 (+4);
  • Київ — 12 023 (+209);
  • Київська обл — 5 025 (+73);
  • Львівська обл — 13 253 (+142);
  • Луганська обл — 244 (+11);
  • Миколаївська обл — 997 (+16);
  • Одеська обл — 6 054 (+145);
  • Полтавська обл — 663 (+21);
  • Рівненська обл — 8 559 (+99);
  • Сумська обл — 1 187 (+22);
  • Тернопільська обл — 4 765 (+139);
  • Харківська обл — 7 634 (+141);
  • Херсонська обл — 336 (+2);
  • Хмельницька обл — 2 010 (+64);
  • Чернівецька обл — 9 167 (+241);
  • Черкаська обл — 1 297 (+11);
  • Чернігівська обл — 1 520 (+52).

Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ – 21.53%;
  • Львів – 20.76%;
  • Івано-Франківськ – 19.98%;
  • Вінниця – 17.08%;
  • Ужгород – 16.83%.

Коронавірус в Україні 23 серпня

У День прапора, 23 серпня, в Україні зафіксували 1 987 інфікованих Covid-19. Усього 104 958 українців перехворіли коронавірусом.

Від ускладнень, викликаних інфекцією, померло 2 271 людина.

За даними МОЗ, в Україні починається друга хвиля пандемії.

Джерело: РНБО

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