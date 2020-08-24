Показник захворюваності на коронавірус в Україні станом на 24 серпня трохи зменшився – 1 799 за добу.
Загалом за час епідемії Covid-19 інфіковано 106 757 українців, з них померло 2 293 і одужали 52 524 пацієнти.
На сьогодні найбільше нових випадків у Чернівецькій області (241), а також у Києві (209) та Івано-Франківській (170) області.
Крім того, багато тих, хто заразився, в Одеській (145), Львівській (142), Харківській (141) та Тернопільській (139) областях.
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Якщо дивитися окремо на дані столиці, то тут ситуація трохи покращилася у порівнянні з попереднім днем - на 98 хворих менше (209 проти 307).
Однак за день померло три пацієнти, а одужали 60.
Оновлення карантинних зон в Україні
В Україні 24 серпня набуло чинності нове зонування адаптивного карантину, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС від 20 серпня.
Зокрема, до червоної зони потрапили:
- Коломия, а також Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;
- Самбір Львівської області;
- Біляївка Одеської області;
- Дубно та Острог, а також Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;
- Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.
У помаранчевої зоні: Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Харків, у жовтій: Київ, Бориспіль, Луцьк, Житомир, Одеса, Рівне, Суми та Хмельницький.
Всі інші міста і райони знаходяться в зеленій карантинній зоні.