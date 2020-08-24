Показник захворюваності на коронавірус в Україні станом на 24 серпня трохи зменшився – 1 799 за добу.

Загалом за час епідемії Covid-19 інфіковано 106 757 українців, з них померло 2 293 і одужали 52 524 пацієнти.

На сьогодні найбільше нових випадків у Чернівецькій області (241), а також у Києві (209) та Івано-Франківській (170) області.

Крім того, багато тих, хто заразився, в Одеській (145), Львівській (142), Харківській (141) та Тернопільській (139) областях.

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Якщо дивитися окремо на дані столиці, то тут ситуація трохи покращилася у порівнянні з попереднім днем ​​- на 98 хворих менше (209 проти 307).

Однак за день померло три пацієнти, а одужали 60.

Оновлення карантинних зон в Україні

В Україні 24 серпня набуло чинності нове зонування адаптивного карантину, згідно з рішенням комісії ТЕБ та НС від 20 серпня.

Зокрема, до червоної зони потрапили:

Коломия, а також Городенківський, Косівський і Тисменицький райони Івано-Франківської області;

Самбір Львівської області;

Біляївка Одеської області;

Дубно та Острог, а також Костопільський, Радивилівський та Рівненський район Рівненської області;

Чернівці, Заставнівський та Кіцманський район Чернівецької області.

У помаранчевої зоні: Ужгород, Івано-Франківськ, Львів, Тернопіль та Харків, у жовтій: Київ, Бориспіль, Луцьк, Житомир, Одеса, Рівне, Суми та Хмельницький.

Всі інші міста і райони знаходяться в зеленій карантинній зоні.