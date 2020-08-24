Погода на День незалежності, 24 серпня, в Україні буде місцями дощовою.

Готуватися до опадів у понеділок слід жителям заходу країни. Температура вночі тут до +18°, вдень – до +29°.

Також дощі прогнозують на півночі України, де вночі температура прогріється до +13°, вдень – до +25°.

У центрі, на півдні та сході буде сонячна погода. Температура вночі – до +17°, вдень – до +31°.

У Києві святкування Дня незалежності може трохи “підмочити” дощ. Температура у столиці вночі до +18°, вдень – до +25°.

Читайте: Трамп, Єлизавета II та інші лідери привітали Україну з Днем незалежності

Святкування Дня незалежності у Києві

Святкування 29-ї річниці незалежності України у Києві в 2020 році відбудеться на Михайлівській та Софійській площах.

24 серпня можна буде подивитися відеоекскурсії у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей. У День незалежності в затоці Собаче гирло проведуть регату.

Цього ж дня відбудеться молебень за Україну та український народ.