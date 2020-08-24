Центральна виборча комісія порахувала, що за 29 років під час виборів громадяни України обрали шістьох президентів та вісім скликань парламенту.

Окрім того, за цей період шість разів проведено місцеві вибори.

ЦВК також оприлюднила фото українців різних років, на яких зафіксовано голосування на виборчих дільницях.

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– Ми не знаємо, хто ці люди на фото. Єдине, що всіх їх об’єднує, – національність і повага до свого вибору, – наголошують у Центрвиборчкомі.















Скільки було президентів та парламентів за роки незалежності України / 4 фотографии

Місцеві вибори 2020

25 жовтня 2020 року в Україні відбудуться вже сьомі місцеві вибори. Українці обиратимуть депутатів районних та сільських рад, а також селищних голів.

У Криму та на окупованих територіях Донецької та Луганської областей вибори проводитися не будуть.

Старт виборчої кампанії призначего на 5 вересня.

Фото: ЦВК, Dreamstime