До Дня незалежності України 2020 у деяких містах на тимчасового окупованій території Донецької та Луганської областей з’явилась українська символіка.

Український синьо-жовтий прапор замайорів на в’їздах у міста Луганськ та Сорокине та у Москві на московській кільцевій дорозі.

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Фотографії були надіслані жителями міст на Донбасі, які зараз контролюються бойовиками так званих ЛНР та ДНР.











В “ЛНР” та “ДНР” замайоріли українські прапори до Дня незалежності / 3 фотографии

Святкування Дня незалежності України

Під час урочистостей до Дня незалежності України 2020 президент Володимир Зеленський згадав про перемир’я на Донбасі, анексований Крим та боротьбу з коронавірусом.

За його словами, він задоволений тим як проходить перемир’я на сході України, оскільки вже 29 днів ніхто не загинув з українських військових. Також президент України пообіцяв провести військових парад, коли буде закінчення війни.

Фото: Радіо Свобода