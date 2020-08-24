В “ЛНР” та “ДНР” замайоріли українські прапори до Дня незалежності

До Дня незалежності України 2020 у деяких містах на тимчасового окупованій території Донецької та Луганської областей з’явилась українська символіка.
Український синьо-жовтий прапор замайорів на в’їздах у міста Луганськ та Сорокине та у Москві на московській кільцевій дорозі.
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Фотографії були надіслані жителями міст на Донбасі, які зараз контролюються бойовиками так званих ЛНР та ДНР.
Святкування Дня незалежності України
Під час урочистостей до Дня незалежності України 2020 президент Володимир Зеленський згадав про перемир’я на Донбасі, анексований Крим та боротьбу з коронавірусом.
За його словами, він задоволений тим як проходить перемир’я на сході України, оскільки вже 29 днів ніхто не загинув з українських військових. Також президент України пообіцяв провести військових парад, коли буде закінчення війни.
Фото: Радіо Свобода