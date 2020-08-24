PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Суспільство

В “ЛНР” та “ДНР” замайоріли українські прапори до Дня незалежності

До Дня незалежності України 2020 у деяких містах на тимчасового окупованій території Донецької та Луганської областей з’явилась українська символіка.

Український синьо-жовтий прапор замайорів на в’їздах у міста Луганськ та Сорокине та у Москві  на московській кільцевій дорозі.

Читайте: Святкування Дня Незалежності у Києві на Софіївській площі (ТРАНСЛЯЦІЯ)

Фотографії були надіслані жителями міст на Донбасі, які зараз контролюються бойовиками так званих ЛНР та ДНР.

  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
  • український прапор на донбасі
В “ЛНР” та “ДНР” замайоріли українські прапори до Дня незалежності / 3 фотографии

Святкування Дня незалежності України

Під час урочистостей до Дня незалежності України 2020 президент Володимир Зеленський згадав про перемир’я на Донбасі, анексований Крим та боротьбу з коронавірусом.

За його словами, він задоволений тим як проходить перемир’я на сході України, оскільки вже 29 днів ніхто не загинув з українських військових. Також президент України пообіцяв провести військових парад,  коли буде закінчення війни.

Фото: Радіо Свобода

Джерело: Радіо Свобода

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка