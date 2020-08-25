Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло осіб 2 318, за добу – 25.

Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще 346 осіб.

Поширення за регіонами:

Вінницька обл — 3649 (+25)

Волинська обл — 5187 (+40)

Дніпропетровська обл — 2 050 (+45)

Донецька обл — 1238 (+1)

Житомирська обл — 2923 (+59)

Закарпатська обл — 7063 (+37)

Запорізька обл — 1 407 (+30)

Івано-Франківська обл — 8 154 (+179)

Кіровоградська обл — 769 (+1)

м. Київ — 12 153 (+130)

Київська обл — 5115 (+90)

Львівська обл — 13 389 (+136)

Луганська обл — 244 (0)

Миколаївська обл — 1004 (+7)

Одеська обл — 6166 (+112)

Полтавська обл — 677 (+14)

Рівненська обл — 8644 (+85)

Сумська обл — 1246 (+59)

Тернопільська обл — 4923 (+158)

Харківська обл — 7807 (+173)

Херсонська обл — 337 (+1)

Хмельницька обл — 2047 (+37)

Чернівецька обл — 9371 (+204)

Черкаська обл — 1300 (+3)

Чернігівська обл — 1552 (+32)

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

Київ – 21.53%;

Львів – 20.76%;

Івано-Франківськ – 19.98%;

Вінниця – 17.08%;

Ужгород – 16.83%.

Коронавірус 24 серпня

Для порівняння, статистика коронавірусу 24 серпня свідчить про 1 799 нових випадків. Усього захворіло на Covid-19 в Україні 106 757 осіб.

За добу померло 22 українця, вилікувалось 289 осіб.