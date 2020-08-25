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1 658 за добу: в Україні поступово знижується приріст хворих

Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло осіб 2 318, за добу – 25.

Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще 346 осіб.

Поширення за регіонами:

  • Вінницька обл — 3649 (+25)
  • Волинська обл — 5187 (+40)
  • Дніпропетровська обл — 2 050 (+45)
  • Донецька обл — 1238 (+1)
  • Житомирська обл — 2923 (+59)
  • Закарпатська обл — 7063 (+37)
  • Запорізька обл — 1 407 (+30)
  • Івано-Франківська обл — 8 154 (+179)
  • Кіровоградська обл — 769 (+1)
  • м. Київ — 12 153 (+130)
  • Київська обл — 5115 (+90)
  • Львівська обл — 13 389 (+136)
  • Луганська обл — 244 (0)
  • Миколаївська обл — 1004 (+7)
  • Одеська обл — 6166 (+112)
  • Полтавська обл — 677 (+14)
  • Рівненська обл — 8644 (+85)
  • Сумська обл — 1246 (+59)
  • Тернопільська обл — 4923 (+158)
  • Харківська обл — 7807 (+173)
  • Херсонська обл — 337 (+1)
  • Хмельницька обл — 2047 (+37)
  • Чернівецька обл — 9371 (+204)
  • Черкаська обл — 1300 (+3)
  • Чернігівська обл — 1552 (+32)

Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання

Статистика коронавірусу в Україні на 25 серпня

Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:

  • Київ – 21.53%;
  • Львів – 20.76%;
  • Івано-Франківськ – 19.98%;
  • Вінниця – 17.08%;
  • Ужгород – 16.83%.

Коронавірус 24 серпня

Для порівняння, статистика коронавірусу 24 серпня свідчить про 1 799 нових випадків. Усього захворіло на Covid-19 в Україні 106 757 осіб.

За добу померло 22 українця, вилікувалось 289 осіб.

Фото: Pixabay

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