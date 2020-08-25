Станом на ранок 25 серпня в Україні зафіксували 108 415 випадків коронавірусу. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.
Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло осіб 2 318, за добу – 25.
Водночас повністю одужало вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще 346 осіб.
Поширення за регіонами:
- Вінницька обл — 3649 (+25)
- Волинська обл — 5187 (+40)
- Дніпропетровська обл — 2 050 (+45)
- Донецька обл — 1238 (+1)
- Житомирська обл — 2923 (+59)
- Закарпатська обл — 7063 (+37)
- Запорізька обл — 1 407 (+30)
- Івано-Франківська обл — 8 154 (+179)
- Кіровоградська обл — 769 (+1)
- м. Київ — 12 153 (+130)
- Київська обл — 5115 (+90)
- Львівська обл — 13 389 (+136)
- Луганська обл — 244 (0)
- Миколаївська обл — 1004 (+7)
- Одеська обл — 6166 (+112)
- Полтавська обл — 677 (+14)
- Рівненська обл — 8644 (+85)
- Сумська обл — 1246 (+59)
- Тернопільська обл — 4923 (+158)
- Харківська обл — 7807 (+173)
- Херсонська обл — 337 (+1)
- Хмельницька обл — 2047 (+37)
- Чернівецька обл — 9371 (+204)
- Черкаська обл — 1300 (+3)
- Чернігівська обл — 1552 (+32)
Читайте: Коронавірус в Україні: карта і статистика захворювання
Топ міст з найвищим індексом дотримання самоізоляції:
- Київ – 21.53%;
- Львів – 20.76%;
- Івано-Франківськ – 19.98%;
- Вінниця – 17.08%;
- Ужгород – 16.83%.
Коронавірус 24 серпня
Для порівняння, статистика коронавірусу 24 серпня свідчить про 1 799 нових випадків. Усього захворіло на Covid-19 в Україні 106 757 осіб.
За добу померло 22 українця, вилікувалось 289 осіб.