У вівторок, 25 серпня, в Києві зафіксували 130 нових випадків коронавірусу.

За весь час пандемії в столиці на коронавірус захворіли 12 153 особи. Зараз в Києві 8 128 активних випадків Covid-19.

За останню добу від ускладнень, викликаних коронавірусом, померли 2 людини, за весь час пандемії – 172.

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Водночас побороли хворобу 27 осіб, всього вилікувалися 3 853 людини.

У столиці було зафіксовано 22 909 підозр на коронавірус, за останню добу – 139.

Коронавірус 25 серпня

За статистикою коронавірусу в Україні, було зафіксовано 108 415 випадків коронавируса. За добу кількість хворих зросла ще на 1 658 осіб.

Від ускладнень, викликаних Covid-19, померло 2 318 осіб, за добу – 25.

У той же час повністю одужали вже 52 870 пацієнтів, за добу – ще 346 людина.